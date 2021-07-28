В Мурманске пройдет бесплатный вебинар на тему защиты прав потребителей

Теперь жители города Мурманска могут получить бесплатную юридическую помощь по защите прав потребителей, а также стать слушателями обучающих вебинаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманская региональная общественная организация защиты прав потребителей «Резонанс», расположенная по адресу проспект Ленина, 47, офис 312 реализует проект «Многофункциональный негосударственный центр по защите прав потребителей» при содействии Фонда президентских грантов.

Теперь жители города Мурманска могут получить бесплатную юридическую помощь по защите прав потребителей, а также стать слушателями обучающих вебинаров.

Опыт работы показывает, что трудно найти человека, которого хотя бы раз в жизни не обманули в магазине или не оказали некачественную услугу. Зачастую потребитель остается один на один со своей проблемой, и редко кто будет добиваться возврата денег, обмена товара либо устранения недостатков оказанной услуги. Этим пользуются недобросовестные продавцы и исполнители услуг, трактуя закон как им удобно.

- Здесь вам помогут вернуть деньги за некачественные товар или услугу, навязанную страховку и многое другое, составить претензии, проведут консультации, досудебное и судебное урегулирование, - сообщили представители Общественной организаци «Резонанс».

В эту субботу, 31 июля, в 14.00 мурманчан приглашают на бесплатный вебинар, на котором расскажут все о правах потребителей и как не попасть в неприятную ситуацию. Запись и подробности по телефону: 8 (8152) 20-38-22

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