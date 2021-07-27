В правительстве Мурманской области прогнозируют удешевление продуктов

Поход в магазин сейчас тот еще стресс: цены все выше, кошелек все худее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце июня мы писали, что цены в магазинах Мурманской области в буквальном смысле слова дают под дых. То, что все чаще называют «борщевым набором», резко подорожало: картофель, морковь, свекла. Тогда в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области сказали, что причина – сокращение прошлогодних запасов, из-за чего приходится переходить на импорт. Прошел месяц, а цены все еще покоряют новые высоты. Сколько же мы будем тратить на еду по ползарплаты?

Официальные данные говорят, что мы живем еще не так плохо: если в целом по стране рост цен составляет 6%, то в Мурманской области - 4,3%. Но северянам от этого не легче: у нас стоимость продуктов из-за логистики и слабого развития сельского хозяйства значительно выше, чем где-нибудь на Кубани. Там, глядя на картошку по 150 рублей за кило или помидоры по 200-300, только покрутят пальцем у виска, а нам приходится покупать, ведь альтернативы почти нет.

Тему дорогой еды рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона и пришли в выводу - мониторинг проводится, но надо это делать активнее: раз жалобы не прекращаются, значит, все эти официальные «у нас всего 4,3%» разбиваются о суровую реальность в виде свеклы по 100 рублей за килограмм. И результат мониторинга должен быть не в виде сухих данных, что у нас рост цен отстает от общероссийских показателей, а в том, что надо вручную решать с предпринимателями, что делать, раз в конкретных торговых точках стоимость товара стала неприличной.

- В муниципалитетах области сдерживанию цен способствует хорошая конкуренция, обусловленная присутствием на рынке федеральных сетей. Цены в сетевых магазинах по всей территории региона схожие. Уже сейчас зафиксирована цена на картофель от 33 рублей за килограмм, на морковь - от 60 рублей, на лук - от 29 рублей, – рассказала первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

В ведомстве обещают, что скоро некоторые продукты даже подешевеют, например, овощи и фрукты, которые уже дозревают.

- Урожай обещают хороший, - добавила Татьяна Лящук.

К слову, в этом году картофель был «золотым» именно из-за неурожая: отечественных запасов не хватило, и пришлось обращаться к поставщикам за границей.

Словом, лето преодолело «экватор», впереди осень, и будем надеяться, что хлебосольная.

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