Скандальная выставка "Коровник" в Архангельске, закончившаяся дракой: что на ней было

«Выставка «Коровник» на Кегострове». Фото: Lena Antusheva /vk.com/el.antu

24 июля в микрорайоне Архангельска - Кегозера - прошла ставшая уже скандальной выставка уличного искусства "Коровник".

Ее участники приехали в один из заброшенных коровников бывшего совхоза "Красный восход", вынесли скопившийся за многие годы мусор, а из интересных артефактов сделали выставку о самобытности народов Севера. Правда, закончилась она некультурно - дракой приезжих художников с местными жителями.

Несколько пьяных парней с Кегозера пришли на выставку. Побродили по коровнику, поморщились, глядя на уличное искусство. А потом обратились к организаторам, мол, месье, ваше творчество спорно. Ну, это мы приукрасили, конечно, на деле там был великий и могучий крепкий мат.

«Выставка «Коровник» на Кегострове». Фото: vk.com/kegostrov

- Конфликт произошел из-за того, что местные яду слишком сильно облизались и словили агрессивную волну, все причины – символические, - говорит один из художников – тату-мастер из Архангельска Артем Чугунов.

Художников такая неконструктивная критика задела, они ответили на все том же жаргоне: не нравится – валите домой. Местные и ушли, только обиженные – мы на своей территории, а понаехавшие нам тут указывать будут, что делать. Поэтому когда выставку закрыли и ее участники пошли на паром, который отходил от острова в 21.40, к ним пришли бить морду и критики. Тут-то на пристани и пошла стенка на стенку. Что спровоцировало ее, остается только гадать.

- Так они начали наших снимать на камеру! – возмущаются местные.

«Выставка «Коровник» на Кегострове». Фото: vk.com/kegostrov

- Они пришли и стали бычить. Гопота Кеговская… Толкали нас, орали, - парируют городские.

Представьте картину: городские пытаются сесть на паром, островские им то пендель дадут, то с кулаками кинутся. Кто-то бежит с доской в руках, один из художников, прыгая на борт, роняет в воду пакет с алкоголем, оставшимся после выставки. Товарищи, видя, что их братьев по искусству бьют, поддерживают их криками с парома, а кто-то соскакивает с него, чтобы помочь.

- Давай!

- Быстрее, прыгай! Леха, быстрее!

«Выставка «Коровник» на Кегострове». Фото: vk.com/kegostrov

Все это в прямом эфире в Instagram показывает один из городских. Остается поразиться невозмутимости парня, который во время заварушки сидит на скамейке на пристани, обняв руками колени, и не реагирует на хаос вокруг. Когда все городские оказались на борту, один из них распылил в сторону обидчиков перцовый баллончик. В полиции Архангельска сообщили, что проверку начали, а пострадавшие двое – одному смесь из баллончик попала в лицо, а второй обратился к врачам с помятыми чьими-то руками и ногами боками. Кстати, на самом Кегострове отделения полиции нет, и местные уверены, что будь он там, микрорайон был бы спокойнее и без славы места, где тебя побьют. Уголовное дело пока не возбуждено, а вот выставка «Коровник», видимо, проходила в первый и в последний раз. Жителям острова такое творчество точно не надо.

- А кто их просил со своими художествами лезть на Кего? В городе полно мест, вот и ваяли бы! Как дикари, понаехали со своим пьяным искусством! Вести себя не умеют, вечно на теплоход очередь, а на выход с середины реки уже встают, будто выйти не успеют... Чего на Кегостровских наехали? Сами, как гопники, честное слово! – возмущается жительница микрорайона Наталья Венецкая.

«Выставка «Коровник» на Кегострове». Фото: vk.com/kegostrov

Многим, после случившегося стало интересно, что же это за выставка, какие экспонаты на ней были. Фотографиями из преображенного коровника поделились посетители выставки. А мы делимся с вами.

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