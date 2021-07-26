«Нашли убийцу по окурку»: как следователи Мурманска раскрывают особо важные преступления

Несмотря на все трудности, следователь очень любит свою работу. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

25 июля в России отмечался профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия. Ведь именно эти люди, погружаясь с головой в криминальный мир и постепенно распутывая клубок преступлений, не дают преступникам уйти безнаказанными.

Мы поговорили со старшим лейтенантом юстиции Виктором Александровичем Волкогоновым – следователем по особо важным делам в Мурманске, который рассказал о своем пути в этой непростой профессии.

Из прокуратуры в следком

Родители Виктора никогда не были связаны с юриспруденцией. Отец – инженер, а мама – бухгалтер. Однако интерес к сфере правоохранительных органов возник у него еще в школе.

- В старших классах, когда я жил в Ставропольском крае, стал ходить в прокуратуру и помогать сотрудникам с делами. А в этом же здании располагался следком, и мне всегда было интересно, чем занимаются там, - говорит наш собеседник.

В 2009 году, осознав, что хочет стоять на страже порядка, он поступил в Саратовскую государственную академию права – в институт прокуратуры.

По словам Виктора Александровича, большое влияние на него оказал документальный фильм «По следу сатаны», где рассказывалось о раскрытии убийств по делу Чикатило. После этого он решил, что следствие нравится больше, чем прокурорская деятельность.

После того, как отслужил в армии, Виктор Волкогонов отправился на стажировку в следственный отдел в Саратове. В 2016 году уже стал следователем, через год перевелся в Кандалакшу. Поработав там пару лет, перебрался в следственный отдел в Мурманске.

- Самый сложный период был в первый год работы. Приезжал на работу к 8 утра и возвращался домой ближе к полуночи. И так каждый день, практически без выходных, - отмечает наш собеседник. – Бывает непросто организовать свое рабочее время. Очень много времени уходит на

телефонные звонки, составление постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и поездки суд. Если ты на 70% выполняешь то, что запланировал на день, то это хороший результат.

Убийство убийству рознь

Виктор Александрович занимается расследованием особо важных дел. Сюда относятся тяжкие умышленные убийства и непредумышленное причинение смерти, должностные преступления и совершенные сотрудниками силовых структур.

- Например, сейчас я расследую дело о совершении насильственных действий в отношении малолетнего мальчика, дело в отношении полицейского, который избил человека, а также в отношении медработников, не оказавших должное лечение, что повлекло смерть пациента, - рассказывает наш собеседник.

Так, последнее дело требует особого подхода. Требуется провести экспертизу качества оказания медицинской помощи. Если человек лечился в разных медицинских учреждениях, то нужно понять, на каком этапе все пошло не так.

А вот в расследовании большинства убийств следователь не видит ничего сложного. Самое главное – оперативно отработать преступление по горячим следам. Устанавливаются свидетели, собираются улики на месте происшествия, а подозреваемый убийца обычно уже известен.

Но есть и такие убийства, которые долго остаются нераскрытыми. Так, Виктор завершал расследование преступления о причинении смерти, в котором большую роль сыграл обычный бычок сигареты. Он то и помог отыскать злоумышленника.

- В квартире нашли тело избитого мужчины. Несколько месяцев мы пытались установить, кто его убил. На генетическую экспертизу отправили множество окурков, обнаруженных в комнате и, внезапно, на одном из них нашли генетический материал человека, который ранее был судим за убийство. Благодаря этому преступник был изобличен, - объяснил правоохранитель.

Как выяснилось, убитый северянин решил выпить с малознакомым мужчиной – на утро они поссорились, последний избил оппонента, что обернулось для того летальным исходом. Мужчина сел в тюрьму на 7,5 лет.

«Да она моя любовница!»

Приехав на службу в Мурманскую область, следователю сразу пришлось расследовать неприятное дело. Преступление произошло в 2017 году в Алакуртти, где ранее судимый местный житель попытался изнасиловать малознакомую женщину.

- Они познакомились в баре, выпили. Немного погодя дама стала собираться домой, и мужчина предложил проводить, однако та отказалась. Злоумышленник догнал ее в подъезде, избил и попытался изнасиловать. К счастью, женщина смогла вырваться и убежать, затем обратилась в правоохранительные органы, - рассказывает Виктор Волкогонов.

Снимки кровоподтеков, образовавшихся на лице северянки после случившегося, отправили на медэкспертизу. А на месте преступления следователи нашли ее кровь.

В итоге мужчину нашли по месту жительства и задержали. Изъяли у него одежду, в которой он был в тот день, а также срезали ногти, так как и то, и другое может хранить следы преступления.

- Мужчина, в свою очередь, стал выдумывать свою версию случившегося. Мол, она была его любовницей, они переписывались, виделись, у них все хорошо. Мы проверили эту информацию, никакого подтверждения она в итоге не нашла – личной переписки между ними не было, а в тот день, когда по словам мужчины, они якобы проводили время вместе, северянка на самом деле отдыхала в Воронежской области, - отметил наш собеседник.

В итоге северянин получил 8 лет лишения свободы.

Не суровый, но принципиальный

Но, несмотря на все сложности свой работы, суровее следователь за эти годы не стал.

- Мы должны быть принципиальными и соблюдать закон – это да, но не нужно быть жестким. Необходимо учиться устанавливать психологический контакт с обвиняемым, - говорит он.

Так, в прошлом году полуголый пьяный мужчина бегал по гостинице в Мурманске и крушил все на своем пути. На место происшествия приехали росгвардейцы. Северянин сдаваться не хотел, а вместо этого накинулся на правоохранителей. Он получил условный срок.

По словам следователя, это был бывший военный, и с ним ему удалось установить хороший психологический контакт – поговорить по-человечески и объяснить, что пить стоит поменьше.

Сейчас у следователя все еще очень много работы, однако за 5 лет службы он уже привык и совсем не хочет менять любимую стезю. К счастью, супруга относится к его профессии с пониманием.

В свободное время следователь любит готовить. Его коронные блюда – президентские щи с копченостями и шашлык. Также, если удается оторваться от дел, Виктор играет в бильярд и баскетбол.

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