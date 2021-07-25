"Просто быдло пришло": Выставка уличного искусства в Архангельске закончилась массовой дракой

Городские и местные устроили драку на Кегострове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июля в Архангельской области открылась выставка уличного искусства "Коровник". Локацией организаторы выбрали Кегостров, который находится в дельте Двины и является одним из микрорайонов Архангельска. Местоположение сыграло не последнюю роль в случившемся: закончилось культурное событие совсем не культурной массовой дракой.

- Выставка уличного искусства раскрывает самобытность современного Севера, где каждый участник — его потенциальный хранитель. Авторы — молодое локальное художественное сообщество, - обещали организаторы "Коровника".

Название было выбрано не случайно: локацией для выставки выбрали заброшенный коровник, в котором художники размещали свои экспонаты.

Выставка проходила в заброшенном коровнике. Фото: Жанна Баранова

Ближе к закрытию на мероприятие на него пришли молодые люди - жители микрорайона, которые стали очень нецензурно отзывать об увиденном - современное искусство у них вызвало только русский народный мат. Городским, чье творчество поносили парни, это не понравилось, и они решили продолжить "полемику о высоком" маханием кулаками и ногами.

Массовая драка закончилась тем, что городские спасались от критиков с Кегоострова, прыгая в отходящий от острова паром. У последних на тот момент в руках уже были доски, которыми они решили отдубасить своих обидчиков. Правда, и последние оказались "при оружии": один из участников потасовки, запрыгнув на паром, достал перцовый баллончик и распылись его.

Организаторы спасались от местных на пароме. Фото: скриншот видео

Уже ночью после того, как "Коровник" закрылся, один из организаторов записал видео, рассказав про драку. Правда, если оставить все приличные слова, то высказывание получится коротким.

- Всем, кому интересно, почему так произошло. Просто местное быдло до нас [...], пришли к нам на заброшку, начали нас качать, потом приехали к нам на пристань, когда мы уже уезжали. Сами стали лезть, поэтому произошла драка. Но мы все[ [...], потому что мы чемпионы, - рассказал один из участников конфликта.

Жители Архангельска сказали, что подобное на Кегострове легко могло произойти.

- Кегостровские всегда славились своей "доброжелательностью" помню в детстве, в школе, в поход ездили, дак били всех, включая учителей, - написал в группе "Поиск пропавших людей Архангельск" Андрей Гусев.

Также архангелогородцы уверены, что будь на месте стражи порядка, все бы приняло другой оборот. Но на Кегострове отделения полиции нет. МВД, к слову, уже начало проверку по факту случившегося.

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