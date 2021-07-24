Военно-морской парад в Североморске на День ВМФ 25 июля 2021 года: как пройдет, какие будут корабли, онлайн-трансляция

В Североморске праздник начнется в 11.00 25 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 июля вся страна отметит День ВМФ. Североморск, несмотря на пандемию коронавируса, не останется в стороне - праздник будет! Но северян просят подумать о своем здоровье и посмотреть его из дома.

Прямая онлайн-трансляция будет идти на YouTube-канале правительства Мурманской области и в группе в "ВКонтакте".

Что же ждет зрителей? Откроется праздник в 11.00 парадом войск Североморского местного гарнизона, в 12.00 состоится военно-морской парад, в 13.00 начнется военно-спортивный праздник

- В военно-морском параде примут участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району. В военно-спортивном празднике на акватории залива, в ходе которого североморцы продемонстрируют боевые возможности флота, также примут участие суда обеспечения: «Умба», морские буксиры «Виктор Тихонов» и «Анатолий Тарасов», большой гидрографический катер «Александр Макорта», пожарные, десантные катера и быстроходные лодки, а также вертолёты Ка-27. В общей сложности количество военной и специальной техники, задействованной в военно-спортивном празднике, составит более 30 единиц, - сообщили в правительстве Мурманской области. Также наши корабли ушли в Санкт-Петербург, где станут частью местного праздника, это три атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь», а также ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводная лодка «Владикавказ» и спасательное буксирное судно «Алтай», три противодиверсионных катера и четыре рейдовых буксира. В воздушной части Главного военно-морского парада от Северного флота будет участвовать более 20 самолетов и вертолетов.

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