Что такое вакуумная аспирационная биопсия? Уникальную в Карелии процедуру представляет Клиника «Сонэра»

врач Дмитрий Александрович Захаров

По статистике различных медицинских исследований, доброкачественные опухоли груди составляют от 30 до 70 % всех заболеваний молочных желез, диагностируемых у женщин репродуктивного возраста. По мнению маммологов, самыми распространенными причинами возникновения данного явления являются гормональные нарушения, генетическая предрасположенность, эндокринные заболевания и механические воздействия.

За последнее десятилетие уровень качества медицинской диагностики и процесса удаления опухоли молочной железы делает значительные шаги в своем развитии и усовершенствовании. В мире маммологии распространенным медицинским термином является «вакуумная аспирационная биопсия».

Клиника «СОНЭРА» в Петрозаводске – единственное медицинское учреждение в республике, где проводится эта уникальная операция.

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– Ежемесячно в Карелии в среднем проводится около 20 процедур с операционным вмешательством. Они, как правило, могут сопровождаться рядом некомфортных условий для пациентки. Появление процедуры под названием «вакуумная аспирационная биопсия» – это ценное приобретение для женщин Карелии. С ее помощью опухоль молочной железы удаляется в амбулаторных условиях без разрезов, без использования наркоза, оперативно, не нарушая архитектонику

структуры железы, – говорит главный врача клиники Дмитрий Александрович Захаров.

Клиника предоставляет услуги по высококачественной диагностике наличия опухоли (выявления ранних форм рака) и ее оперативному удалению. В процессе операции используется современное оборудование от фирмы Bard.

Перед процедурой пациентка проходит тщательное обследование, где врачом определяются показание и противопоказания к операции. Если дооперационное обследование позволяет делать процедуру, то она проходит амбулаторно, по времени занимает от 5 до 15 минут, сопровождается несложным периодом реабилитации. Операция позволяет сохранить млечные протоки и форму груди, фактически стопроцентно исключая рак молочной железы.

В России методика используется с 2006 года и рекомендована Российской Ассоциацией Маммологов, как малоинвазивная альтернатива секторальной резекции при удалении фиброаденом или других образований молочных желез.

Также медицинский центр «СОНЭРА» занимается ультразвуковой диагностикой и современными малоинвазивными и эксклюзивными вмешательствами под ультразвуковым контролем. Это различного вида диагностические пункции и лазерное лечение, в частности узловых образований щитовидной железы. Качественную диагностику в центре обеспечивает многолетний опыт работы в головных лечебных учреждениях республики Карелия.

Помимо ультразвуковой диагностики пациенты могут пройти обследования у онколога по поводу кожных образований при помощи дерматоскопа, а также выполнить лазерное удаление образований кожи, проконсультироваться у онколога, маммолога, эндокринолога.

Подпись к фото: Заслуженный врач РК Захаров Д.А.