«Я была на работе, а они - в моей квартире»: Жительницу Мурманска работа грузчиков довела до слез

В конце июня она искала хорошего мастера, который бы сделал ремонт в квартире. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В очень неприятную и сложную, с точки зрения поиска правосудия, ситуацию попала жительница Мурманска Мария Двинина. Северянка обратилась в редакцию «КП»-Мурманск» и рассказала свою историю.

В конце июня она искала хорошего мастера, который сделал бы ремонт в квартире.

- Коллега посоветовал такого специалиста. Так как с коллегой хорошо общалась и о мастере были хорошие отзывы, я не стала заключать с ним договор. Знала только его имя – Алексей, ни ксерокопию паспорта или что-то другое не взяла, - говорит Мария Двинина.

После начала работ Алексей позвонил ей и сказал, что в квартире много мусора после снятия потолка из гипсокартона, который мешает ему работать. Мужчина предложил вызвать его знакомых грузчиков с машиной. День выбрал неудобный – пятницу, когда Мария была на работе. Ее предложение перенести все на субботу отверг: мол, на выходных уже будут вовсю доделывать ремонт.

- Мне Алексей сказал, что приведет своего сына-подростка, он откроет грузчикам дверь и проследит за их работой, - вспоминает наша собеседница. – А в пятницу мне стали звонить испуганные соседи. Они сказали, что пришли пьяные мужики, их вырвало на лестничной площадке, они стали таскать мешки. Я позвонила Алексею, сказала, чтобы он их отозвал. Какие они работники в таком состоянии? На что с удивлением услышала, что он готов заплатить им пять тысяч рублей, но на этом мы с ним распрощаемся: у него ремонт дачи, и он не успевает.

Перед началом работ мастер получил аванс в 20 тысяч рублей. За вычетом пяти тысяч для грузчиков вышло, что Мария заплатила ему 15 тысяч. Мурманчанка признается, что и эти деньги Алексей не отработал, но решила, что лучше с ним распрощаться. Да только не вышло. Через три часа после разговора с мастером женщине позвонил незнакомец, представившийся одним из грузчиков, и стал требовать 11 тысяч рублей. Он заявил, что от Алексея денег не получил.

- Мне пришлось отдать ему эти деньги. Представьте, у меня дома пьяные мужчины, подросток, я на работе. Если бы с мальчиком что-то случилось… После пришла на квартиру забрать ключи у него, а там… Грузчики вынесли две межкомнатные двери, мойку, тумбочку, душ, шкаф-пенал, раковину и даже полотенца! Я собиралась в квартире прошивать пол, чтобы не скрипел, поэтому вывезла почти все. Я думала, что брать уже нечего, но я ошибалась, - горько сожалеет Мария.

После случившегося она обратилась к коллеге, чтобы дал больше информации об Алексее. И выяснилось, что тот знает мастера лишь заочно, на самом деле он «знакомый знакомых»… Мурманчанка через специальное приложение узнала фамилию мужчины и написала заявление в полицию. Но в то, что ей удастся вернуть вещи, верит слабо: договора нет, свидетелей нет, на месте Алексея не было. Что есть? Испорченные нервы и лишние траты в бюджете.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Есть ли вероятность, что северянка найдет правду?

- Все зависит от того, найдет ли полиция этого человека и его пособников. Если найдет, то можно будет предъявить материальный иск в уголовном производстве о взыскании ущерба. Но в настоящий момент придется изыскивать ресурсы на покупку новых материалов. Чтобы обезопасить себя в будущем, нужно составлять договор со строителем, в котором прописывать его ответственность за имущество, или обращаться в уже проверенную фирму, которая будет нести ответственность за своих работников, - сообщила юрист Ольга Лушева.

КОНКРЕТНО

Что должно быть в договоре на ремонт квартиры

- Стоимость работ

- Форма оплаты

- Виды выполняемых работ

- Особенности предоставляемых услуг

- Данные человека, который непосредственно будет выполнять ремонт квартиры, а именно стаж его работы, квалификация и т. д.

Если материалы на ремонт предоставляются самим заказчиком, то, согласно ст. 734 ГК РФ, подрядчик обязан дать заказчику точную информацию по материалам, которые ему требуются для выполнения работы: наименование, стоимость и их описание. Прием выполненных работ может быть осуществлен по акту, недостатки подрядчик устраняет за свой счет. Также можно прописать размер неустойки за срыв сроков.

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