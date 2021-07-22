От трески до ледокола: Какие достопримечательности Мурманской области могут стать "Сокровищами России"

Ледокол «Ленин» Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России стартовал национальный конкурс достопримечательностей "Сокровища России", который организовывает журнал National Geographic Traveler. Мурманская область не осталась в стороне, ведь у нас много всего интересного для туристов. Наш регион представлен сразу в шести номинациях.

- В рамках конкурса проводится онлайн-голосование, посвященное туристическим возможностям нашей страны. Все желающие могут отдать свои голоса за понравившихся номинантов, - сообщили в комитете по туризму Мурманской области.

Так, в номинацию "Культурно-исторический объект" попал атомный ледокол "Ленин".

Наш атомоход знаменит тем, что это первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. В прошлом веке ледокол круглогодично сопровождал корабли, идущие по Северному морскому пути, пробивая им путь.

Сейчас внушительный "Ленин", пришвартованный на вечную стоянку в порту Мурманска, является музеем и одной из главных достопримечательностей Заполярья.

Мурманская область также знаменита своей Арктической кухней. Блюдом, представленным в номинации "Национальная кухня", стала соленая треска "Северное сияние". Этот рыбный рецепт придумала бренд-шеф Мурманска Светлана Козейко. Вдохновение к ней пришло от туристов, которые частенько едут в Заполярье, надеясь увидеть изумрудные всполохи на небе. Но если с этим делом путешественникам не повезет, у них всегда будет возможность попробовать уникальную треску со вкусом северного сияния. Магия кулинарии!

Треска «Северное сияние»

К слову, это блюдо пришлось по вкусу не только путешественникам, но и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Среди общественных пространств номинантом от нашего региона стал Центр современного искусства «21А», который располагается в Мурманске на улице Софьи Перовской.

Появился центр всего год назад - его открыли на месте переехавшего театра кукол. Яркое культурное пространство, где северяне воплощают в жизнь собственные творческие проекты, уже успел обрести популярность у жителей Заполярья и его гостей. Там проводятся различные выставки, спектакли, мастер-классы, дискуссии и многое другое.

К слову, Мурманская область знаменита не только рукотворными достопримечательностями, но и своими природными красотами. Так, в номинацию "Природный объект" организаторы конкурса включили Батарейский водопад в Териберке.

Териберка, Батарейский водопад Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туристы, приезжающие в поморское село, обязательно идут к водопаду. Его бурные воды впадают в Баренцево море, а сам водопад окружают скалы марсианского оттенка. На фоне этого завораживающего пейзажа можно сделать отличные фотографии.

Также предлагается проголосовать за морской круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе. Отправиться покорять Арктику можно только от мурманского порта.

- Ежегодно мощный атомный ледокол "50 лет Победы" совершает не менее четырех рейсов к Северному Полюсу. Празднование покорения Северного полюса включает в себя самое северное полярное барбекю прямо на льду, интернациональный кругосветный хоровод, а для самых отчаянных- купание в Северном Ледовитом океане, - говорится на сайте National Geographic Traveler.

Ледокол «50 лет победы» Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще одно место, за которое можно отдать свой голос - туристическая тропа к каменному лабиринту «Вавилон».

Дорожка располагается в районе Кандалакши, начинается она от Монастырского наволока. Тропа проходит вдоль Кандалакшского залива через лесной массив, скалы и по берегу. Вдоль нее установлены информационные таблички, рассказывающие о животных и растениях, обитающих здесь. Со скал открываются чудесные виды на залив и заповедные острова.

Лабиринт «Вавилон» Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Конкурсный проект призван не только помочь определить главные достопримечательности и наиболее популярные места России, но и открыть новые точки на туристической карте нашей страны. Отдать свой голос можно ежедневно на сайте конкурса по ссылке. Голосование открыто до 10 октября.

Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler. Для участия в голосовании необходима авторизироваться. За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда туристы стали папарацци: В Заполярье появился уникальный тур с фотоохотой на китов. Проект разработал местный гид Виталий Дронюк, ставший лучшим в своей профессии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru