В народной программе “Единой России” отразят предложения аграриев

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина выступила с инициативой дополнить народную программу партии реализацией нацпроекта “Развитие села”. Фото: Пресс-служба ЕР

На площадке “Единой России” состоялась стратегическая сессия “Поддержка фермерства и развитие сельских территорий”, участники которой дискутировали о механизмах поддержки аграрного сектора, которые будут включены в народную программу партии.

Зам. председателя Госдумы Алексей Гордеев отметил, что цель партии - в сотрудничестве с экспертным сообществом объединить предложения и включить их в народную программу. Это позволит сформировать принципы новой современной аграрной политики, которая обеспечит жителям села достойную жизнь и возможность развиваться, сообщает nashgorod.ru.

По мнению координатора партпроекта “Единой России” “Российское село” Владимира Плотникова, в настоящее время деятельность крупных сельхозпроизводителей уже налажена, в связи с этим необходимо уделять внимание малым хозяйствам и фермерам. Например, важно усилить доступность льготного кредитования для такого сегмента. Речь идет о сокращении документов и уменьшении залога. Кроме того, должна быть изменена система выдачи грантов: их число нужно увеличить, а распределение должно зависеть от направления деятельности фермеров. На данный момент только 1-2 фермера из 10-ти получают грант.

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина выступила с инициативой дополнить народную программу партии реализацией нацпроекта “Развитие села”. Она отметила, что малые фермерские хозяйства могут стать полноправными участниками рынка наравне с крупными игроками в том случае, если будет налажен канал сбыта их продукции.

По словам экспертов, другой важный вопрос - привлечение молодежи к работе в аграрном секторе. Стоит отметить, что зарплаты в сельской местности на 20% ниже, чем в среднем в регионе. По стратегии развития села до 2030 года, соотношение должно достичь 80%. Председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова озвучила идею внесения в народную программу пункта, который зафиксирует это соотношение на уровне 90%.

Другое предложение экспертов было связано с созданием единого онлайн-окна для упрощенной подачи фермерами заявлений на субсидирование. Кроме того, важно увеличить эффективность использования земли: необходимо не допускать опустынивания сельских территорий.

Как сообщает сайт ER.ru, данные инициативы будут включены в народную программу “Единой России”. Зам. министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев подчеркнул, что министерство проконтролирует реализацию данных мер.

- Президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поддержали предложение партии «Единая Россия» о выделении 6 млрд рублей на развитие села в 2021 году. Средства пойдут на благоустройство сельских территорий, создание новых инфраструктурных объектов и сельскую ипотеку.

Поддержка и развитие сельских территорий Мурманской области, улучшение качества жизни в отдаленных населенных пунктах – стратегическое направление работы региональных властей. В селе Минькино Кольского района сегодня идет строительство нового культурно-досугового центра, который по-настоящему станет точкой притяжения для жителей разного возраста. Его возведение идет по просьбам людей. Само здание будет многофункциональным. Помимо зала для выступлений, помещения для кружков, здесь планируют разместить отделение почты, библиотеку и опорный пункт полиции.

Очень важно, что культура и организованный досуг становятся доступными даже в маленьких населенных пунктах. Такие меры отвечают задачам региональной стратегии «На Севере – жить!», делают Север привлекательным и комфортным, - сказала сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Кусайко.

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