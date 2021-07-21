Производители удобрений поддержат АПК

Рост экспорта АПК, по мнению экспертов, неминуемо приведет и к дальнейшему росту спроса на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Фото: ПАО «ФосАгро»

Такое решение, по мнению участников рынка, будет способствовать повышению объемов закупок минеральных удобрений и укреплению позиций российского АПК на внешних рынках.

Решение о заморозке цен на минеральные удобрения, которое поддержали все крупнейшие отечественные производители, принято вовремя. В этом мнении сходятся все эксперты – как неправительственные, так и представляющие властные круги. Все дело в том, что фосфорсодержащие удобрения – это осенний продукт, и фиксирование цен на него раньше, зимой или весной – не вполне обосновано. Сейчас июль, а основной период внесения наступит после уборки урожая – тогда возникнет не только традиционный ажиотажный спрос, но и накручивание цен перекупщиками. Фиксирование цен сегодня позволит избежать и того, и другого. Аграрии смогут закупить удобрения загодя, по заранее определенной стоимости.

Двустороннее движение

Механизмы сдерживания цен на минеральные удобрения в России появились еще в 2015 году по инициативе президента Владимира Путина. Они продолжают действовать и сейчас. В частности, успешно применяются принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные Федеральной антимонопольной службой. Да и сами производители минеральных удобрений реализуют целый комплекс мер по регулированию роста цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Результатом такого двустороннего движения стала стабилизация цен: в отличие от ряда крупных аграрных стран, где удобрения в этом году стоили больше, чем в среднем по миру, российские сельхозтоваропроизводители закупают их дешевле, чем зарубежные конкуренты. Причем дешевле значительно – на 20-25%. Сейчас на мировых рынках минеральные удобрения продолжают дорожать даже после 40-процентного падения, которое наблюдалось в 2019-2020 годах на фоне пандемии коронавируса. А значит, снижается ценовая привлекательность сельхозпродукции.

Для российского агробизнеса эта ситуация вылилась в рекордный рост прибыльности растениеводства: относительно недорогая и куда более качественная продукция наших аграриев стала еще конкурентоспособней. Это подтверждается и отраслевыми цифрами: по результатам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций с учетом госсубсидий составила 21%. Прибыль агробизнеса в сравнении с 2019 годом увеличилась на 76% - до почти 625 млрд рублей, доля прибыльных организаций отрасли выросла до 86%.

Продолжая рост

В этом году у отечественного агробизнеса есть все шансы вырасти еще сильнее, и в пользу этого играет сразу несколько факторов. Во-первых, в российском АПК уже сформирован рекордный для последних лет запас минеральных удобрений – в объеме 3,4 млн тонн в действующем веществе, что покрывает 76% годовой потребности отечественного сельхозрынка в витаминах роста. Во-вторых, ведущие российские производители удобрений приняли решение зафиксировать цены на свою продукцию на внутреннем рынке до 31 октября.

По словам Андрея Гурьева, генерального директора ФосАгро - ведущего отечественного производителя фосфорсодержащих удобрений - такое решение положительно скажется на российском АПК в целом.

- Понимая, что изменение макроэкономической ситуации, вызванное последствиями продолжающейся пандемии и засухи, может поставить аграриев в зону риска, особенно крестьянско-фермерские хозяйства, мы приняли решение поддержать наших потребителей, создав дополнительные условия для повышения объемов закупок высокоэффективных минеральных удобрений, стимулирования полевых работ и укрепления межотраслевых связей. Об этом говорит и наш успешный опыт добровольного сдерживания цен в 2015, 2016 и 2018 годах, - подчеркнул Андрей Гурьев.

Инициатива российских агрохимиков уже обсуждалась на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко и получила поддержку.

Помимо этого, по поручению первого заместителя премьер-министра страны Андрея Белоусова, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС России разработали методику определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев. По замыслу разработчиков, она должна быть внедрена уже в этом году.

Покоряя мировые рынки

По прогнозам Минсельхоза, в том числе и благодаря принятому производителями минеральных удобрений решению, позиции отечественного АПК значительно укрепятся – в том числе и на внешних рынках. По оценкам ведомства, поставки продукции российских аграриев на внешние рынки по итогам 2021 года составят около $30 млрд.

Рост экспорта АПК, по мнению экспертов, неминуемо приведет и к дальнейшему росту спроса на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Так, по предварительным оценкам, потребность российского АПК в них на 2022 год составит 5 млн тонн в действующем веществе, а к 2025 году удвоится и эта цифра.

Российские агрохимики уже сегодня заверяют, что они будут готовы обеспечить эту потребность. Для этого отрасль уже инвестировала в свое развитие свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет. В ближайшие 7 лет объем инвестиций предприятий – членов Российской ассоциации производителей удобрений составит около 2 трлн рублей. Результатом такой инвестиционной активности станет двукратный рост производственной мощности предприятий отрасли и развитие региональных логистических сетей, обеспечивающих доступность удобрений для региональных сельхозтоваропроизводителей по всей стране.

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