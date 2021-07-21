Живущий на льдине Федор Конюхов пишет картины

Главная задача Федора Конюхова - провести исследования по загрязненности Северного Ледовитого океана микропластиком для Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Фото: Атомфлот

Уже почти неделю Федор Конюхов находится в гордом одиночестве на Северном полюсе. Напомним: 11 июля ледокол "50 лет Победы" вышел из Мурманска и увез с собой известного путешественника.

Для него это уже шестой визит на макушку Земли, но в этот раз все выглядит иначе.

- Эта экспедиция отличается от моих прошлых походов в Арктике. Там я каждый день шел, двигался к полюсу. Проходил по 10-15 километров, разбивал лагерь, готовил ужин, спал, утром собирался и снова в путь. В 2021 году я дрейфую в районе полюса, мне не нужно самому никуда идти и это непривычно, - написал Федор Конюхов на своем сайте.

Несмотря на то, что связь с путешественникам не постоянная, он старается рассказывать о том, как проходит его экспедиция. На минувших выходных Конюхов поделился впечатлениями от первой ночевки на льдине, а также пожаловался, что тучи скрывают солнце и сложно использовать солнечную энергию. Сейчас же путешественник рассказал, чем занимается помимо исследований - они пишет картины. Уже готовы два этюда, но скоро их станет больше. У каждого полотна будут свои эксклюзивы, все вместе они составят выставку на борту ледокола.

Но творчество - это в перерывах между основной работой. Ведь главная задача Федора Конюхова - провести исследования по загрязненности Северного Ледовитого океана микропластиком для Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Специально для этого на Северный полюс доставили оборудование. Из-за особенностей его работы путешественник проводит время в полной тишине, только иногда слышно, как трещит лед.

- Мне не скучно, время летит очень быстро. Утром провожу обязательный обход лагеря, проверку снаряжения и оборудования. Приходится перетаскивать вещи, коробки, чтобы их не намочила талая вода, которой очень много – это основная проблема. Температура воздуха 0 или +1 и вокруг меня постепенно формируется пресное озеро, по сути я уже нахожусь в его центре. Я умываюсь пресной водой, не ступая на лед и не покидая деревянного настила палатки. Сама льдина прочная и держит хорошо, ежедневные инспекции показывают, что трещин пока нет, - рассказывает Конюхов.

Напомним: в редакцию "КП"-Мурманск" обратился бывший полпред президента РФ в Приморье Валерий Бутов. Он передает через нас привет своему другу и уверен, что его давно пора сделать Героем России.

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