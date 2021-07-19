"Единая Россия" приняла меры для стабилизации стоимости борщевого набора

В правительстве уже поддержали предложения единороссов по увеличению числа ярмарок и корректировке ценообразования на овощи в торговых сетях.

Партией "Единая Россия" совместно с правительством, главами регионов и торговыми сетями проведена большая работа по разработке мер, которые позволят осуществить снижение цен на сезонные овощи. Первые промежуточные итоги появятся уже через две недели.

В фокусе внимания рабочей группы стали овощи, входящие в так называемый борщевой набор, - капуста, морковь, свекла, лук и картофель. Кроме того, в планах единороссов снизить цены на помидоры и огурцы, пишет “Наш город”.

"За минувшие выходные мы промониторили цены во всех регионах. А потом выслушали глав регионов, которые предоставили свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Важно подчеркнуть, что нашей целью является именно снижение цен", — отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе совещания, приуроченного росту цен на овощи.

Во главе рабочей группы по данному направлению поставлен заместитель председателя Госдумы, член ЕР Алексей Гордеев. В состав группы вошли представители региональных органов власти, партии и сетей торговли. Представители рабочих групп будут работать во всех регионах РФ.

Гордеев подчеркнул, что правительству было предложено заключение соглашения о снижении наценок на продукты – об этом должны договориться производители сельхозкультур и торговые сети-реализаторы. Процесс должны контролировать руководители регионов.

"Считаем целесообразным организовать поставки сельскохозяйственной продукции напрямую от производителей – населению. Реализовывать ее на городских рынках и ярмарках. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года", — заявил Гордеев.

В правительстве уже поддержали предложения единороссов по увеличению числа ярмарок и корректировке ценообразования на овощи в торговых сетях. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что Кабмин еще в конце 2020 года инициировал рост числа ярмарок. Отреагировали на это тогда 77 регионов.

“Надеемся, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга”, — сказала Абрамченко.

Сайт ER.ru информирует, что в правительстве уже включаются в работу по мониторингу цен на овощи в регионах. Соответствующие поручения даны Минсельхозу и Минпромторгу, они должны помочь нарастить ярмарочную торговлю.

“В текущем году, как и в целом по стране, прослеживаются более высокие темпы роста цен на овощную продукцию, чем годом ранее. Об этом пишут в СМИ и интернете, говорят люди на встречах с депутатами. Сложившаяся ситуация требует оперативного решения по сдерживанию цен на основные продукты питания. По данным Мурманскстата, с мая по июнь более чем на 20% выросла стоимость картофеля, из плодоовощной продукции значительно подорожали столовая свекла, капуста, морковь и репчатый лук. В целях более глубокого анализа ситуации на региональном потребительском рынке Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с органами местного самоуправления проводится еженедельный мониторинг розничных цен отдельно в федеральных сетевых магазинах и в несетевом ретейле. На сегодняшний день цены в федеральном ретейлере объективно ниже, чем в сетевой рознице. Мониторинг розничных цен будет продолжен”, - сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Мурманской областной думе Владимир Мищенко.

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