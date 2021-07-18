Сбор предложений для народной программы ЕР проходит через специальный портал

В каждом субъекте Российской Федерации единороссы организовали экспертные обсуждения по основным разделам народной программы.

«Единая Россия» запустила сайт для сбора идей граждан, чтобы затем включить их в свою народную программу.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, таким образом программа станет стопроцентно народной. Он отметил, что будет получен определенный срез мнений, который поможет выявить приоритеты в ожиданиях граждан.

«Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», – сказал Турчак.

«Единая Россия» создала специальный портал для сбора инициатив граждан – NP.ER.RU. На нем можно, используя специальную форму, оставить свое предложение. Также есть возможность проголосовать за предложение в одном из 9 разделов сайта. Есть и третий вариант - заполнить анкету в общественной приемной «Единой России» или в приемной у депутата в своем округе, пишет nashgorod.ru.

Будет получен определенный срез мнений, который поможет выявить приоритеты в ожиданиях граждан.

Помимо такого сбора мнений, в каждом субъекте Российской Федерации единороссы организовали экспертные обсуждения по основным разделам народной программы. В них участвуют представители научного сообщества, общественных и других организаций, органов власти и депутаты.

Наконец, на партийной площадке уже состоялись две стратегические сессии, на которых также собирались предложения для включения в народную программу. Сессии были посвящены вопросам поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и помощи семьям с детьми. В их работе также приняли участие общественники – представители профильных некоммерческих структур, эксперты и депутаты.

Как сообщает сайт ER.ru, на сессиях звучали предложения об увеличении ежемесячных пособий по уходу за ребенком и расширении возможностей использования материнского капитала. Кроме этого, была выдвинута инициатива предоставлять налоговые льготы организациям, с чьей помощью семьи решают жилищные проблемы.

Что касается улучшения жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, то на этой сессии предлагалось включить в народную программу меры по адаптации городской среды к нуждам инвалидов. Также шла речь о содействии в трудоустройстве и дополнении программы помощи детям-инвалидам.

«Единая Россия» - единственная партия, которая советуется с людьми и по вопросам отбора кандидатов на выборы, и по актуальным социально значимым инициативам.

Сейчас главная задача регионального отделения партии - собрать максимальное количество предложений и разумных идей, инициатив, в том числе законодательных, которые могут и должны быть воплощены при поддержке партии. Опыт такой работы у нас имеется.

В Мурманской области с 2019 года реализуется народная стратегия «На Севере – жить!». Это проект, в рамках которого северяне сами выбрали приоритетные направления развития области, благодаря чему улучшается в целом жизнь северян. В голосовании приняли участие десятки тысяч человек. «Единая Россия» будет актуальной только в том случае, если мы сможем сохранить тот уровень общения с людьми и доверия, который сложился за последние годы», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной думе Владимир Мищенко.

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