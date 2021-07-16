«Единая Россия» внесет новые меры поддержки инвалидов в народную программу

Единороссы выяснили, что самой главной проблемой лиц с ограниченными возможностями является трудоустройство. Фото: Пресс-служба ЕР

В рамках стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России» депутаты партии обсудили новые меры поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев назвал россиян-инвалидов незащищенной категорией граждан. Он отметил, что партия должна позаботиться о повышении качества их жизни, пишет nashgorod.ru.

Исаев заявил, что необходимо создать для них условия, способствующие полноценной жизни, самореализации, а также позволяющие участвовать в общественной и политической жизни.

Единороссы выяснили, что самой главной проблемой лиц с ограниченными возможностями является трудоустройство. Именно это направление будет центральным в проекте нового закона. Также в нем будет пункт об увеличении компенсационных выплат для предприятий и общероссийских организаций инвалидов.

Глава комитета алтайского Заксобрания по социальной политике Татьяна Ильюченко напомнила о важности профессиональной переподготовки. Кроме этого, она считает необходимым компенсировать инвалидам расходы на поездки к месту учебы и обратно.

В свою очередь президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов призвал улучшить качество обучения детей, имеющих проблемы со слухом. Также он обратил внимание на то, что в стране мало переводчиков на язык жестов и сурдопедагогов.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», депутаты отметили, что сегодня именно единороссы берут на себя главную роль по внедрению в повседневную жизнь улучшающих ее инноваций. Фото: Пресс-служба ЕР

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ускорить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы для детей-инвалидов. Кроме этого, необходимо предоставлять дополнительный отпуск родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Причем это должен быть оплачиваемый отпуск. Также она акцентировала внимание на доступности средств реабилитации.

Помимо этого, на сессии подняли вопрос о доступности городской среды для инвалидов. Многие здания в стране до сих пор не имеют пандусов, а значит, гражданам, имеющим инвалидность, практически невозможно туда попасть.

Руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина заметила, что нужно привлечь архитекторов и строителей к обсуждению данной темы, в том числе касательно формы пандусов и их обустройства.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», депутаты отметили, что сегодня именно единороссы берут на себя главную роль по внедрению в повседневную жизнь улучшающих ее инноваций.

“Переоборудование жилищного фонда под нужды граждан с инвалидностью - очень актуальная тема. Особенно для тех регионов, где большой объем старого жилищного фонда. Не раз на личных приемах ко мне обращались инвалиды-колясочники, которые сталкиваются с проблемой оборудования подъездов жилых домов, как внутри, так и снаружи, пандусами. По сути решением этого вопроса должны заниматься управляющие организации. Однако для них это достаточно дорогостоящие работы, поскольку управляющие организации располагают только средствами, которые платят жильцы за содержание и ремонт. В этой связи предлагаем разработать программу субсидирования указанных работ, что позволит управляющей организации осуществлять установку оборудования для обеспечения доступной среды жильцов. При этом следует установить, что для проведения указанных работ не нужно решение общего собрания собственников помещений МКД”, - рассказал региональный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Юрий Шадрин.

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