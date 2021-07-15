«ФосАгро» выделит 20,6 миллиона рублей Апатитско-Кировской ЦГБ на борьбу с COVID-19

Средства индивидуальной защиты - от специальных костюмов до масок, расходные материалы, медицинский кислород и препараты, - на приобретение всего этого Кировский филиал АО «Апатит» выделит 20,6 миллиона рублей. Фото: ПАО «ФосАгро»

В Мурманской области складывается непростая эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, COVID-19 мутировал, и новые штаммы вызывают более тяжелое течение болезни, осложнения – все больше северян попадают из-за них в реанимацию. Тем важнее, чтобы в заполярных медучреждениях было все необходимое для противостояния пандемии. Компания «ФосАгро» не раз помогала Апатитско-Кировской центральной городской больнице, и сейчас в очередной раз поддержит медработников в непростое для них время.

Помощь с первых дней

Средства индивидуальной защиты - от специальных костюмов до масок, расходные материалы, медицинский кислород и препараты, - на приобретение всего этого Кировский филиал АО «Апатит» выделит 20,6 миллиона рублей. Всего с начала пандемии компания помогла Апатитско-Кировской больнице на общую сумму в 400 миллионов рублей. Еще в 2020 году благодаря поддержке от градообразующего предприятия были закуплены СИЗы, у медучреждения появились новые машины скорой помощи, оборудованные ИВЛ, многосрезовый топографии, рентген-аппарат более 70 кислородных концентраторов, 17 аппаратов ИВЛ, анализаторы крови, стерилизаторы.

Напомним, что Апатитско-Кировская агломерация прошлой весной стала одним из первых очагов распространения коронавируса в области, но благодаря вовремя принятым мерам, в том числе на промплощадках «Апатита», а также работе врачей, распространение болезни удалось сдержать. Сейчас агломерация уже не фигурирует в отчетах Роспотребнадзора о территориях с наибольшим числом зараженных COVID-19: Апатиты находятся на восьмом месте в общем списке муниципалитетов, Кировск – на 11-м.

Ответственный подход

- Еще весной прошлого года на предприятии мы приняли беспрецедентные меры безопасности, целью которых было не допустить распространение коронавируса внутри коллектива. Однако мы понимаем, что даже столь строгие меры не дают полной гарантии безопасности. Поэтому, как социально ответственная компания, мы делаем все необходимые шаги для того, чтобы помочь медицине спасти тех, кто все-таки заболел, - отметил заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин. - Характер инфекции, ее опасность и скорость распространения не позволяют нам оставаться в стороне от борьбы с ней. Мы чувствуем ответственность за всех жителей Кировска и Апатитов, и поэтому продолжим оказывать помощь нашим медикам и в будущем.

За минувший год Апатитско-Кировская больница благодаря поддержке компании стала одной из самых оснащенных в области и быстро перестроилась на новый режим работы. В частности, за счет ФосАгро были разработаны технические решения для прокладки кислородопроводов, созданы точки подключения аппаратов ИВЛ. Часть выделенных средств пошла на стимулирующие выплаты медикам, работающим в «красной зоне». 23 миллиона рублей в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между компанией и правительством Мурманской области на 2020-2022 годы были выделены на открытие клинико-диагностической лаборатории на базе медицинского центра ООО «Тирвас».

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