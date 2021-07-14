«На Кубе митинги, у нас на юге - апокалипсис»: северяне рассказали об экстремальном отдыхе на курортах

Это место, с которого началось наводнение. Сложно представить, что эта тихая речушка вышла из берегов.Фото: Юлия Краснова

Прошлым летом и хотелось выехать на море, да границы почти все были закрыты, а наши курорты переполнены. В этом году путешествия, хоть пандемия и не спадает, стали доступнее, да только природа словно сама говорит отпускникам: «Дома посидите!» Северяне поделились с «КП» впечатлениями от ставшего похожего на выживание отдыха на курортах.

«Революционная» Куба

Ко многим замкам на границах подобрали отмычку в виде вакцинации. Или же можно попасть с ПЦР-тестом. Привыкшие к «все включено» северяне радостно достали загранпаспорта, тем более, что еще с 2020 года у некоторых остались «заморожены» деньги за сорвавшиеся путешествия. Но за границей не так уж все хорошо

Супруги Семенчук выбрали любимую Кубу. Да, цена за путевки выросла тысяч на 50 за год, но море, ром и остров свободы звали так сладко. Только вот на месте оказалось все не весело.

Народ бастует, военные пытаются подавить протесты. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Тут начались митинги и забастовки. Говорят, что с 90-х таких не было. Местным не нравится многое: есть проблемы с лекарствами, электроэнергией, едой… Народ бастует, военные пытаются подавить протесты. Мы сидим в отеле, раньше давали на несколько часов интернет, сейчас все мессенджеры заблокированы, только иногда удается выйти на связь с родными, - рассказали нам севернее.

Всемирный потоп

Российский юг тоже показал отпускникам, что такое экстремальный отдых.

Мурманчанка Юлия Краснова вместе с мужем и маленьким сыном поехала на месяц к родственникам в Джубгу. Но под конец их отпуска случилось наводнение. Небольшая речушка из-за ливня, который шел весь день и всю ночь, вышла из берегов.

- Обычно она как ручей, но в один миг стала огромной, снесла несколько мостов. Нам повезло, что наш дом стоит на пригорке. Мы видели потоп, который шел, с горы ночью. Я хотела выйти на дорогу и оценить обстановку, но боялась поставить ногу на дорогу – поток воды просто снес бы меня. Ночью слышали вой сирен, было темно, не всегда понимали, что происходит. А утром мы вышли и увидели, что размыло дороги, люди выгребали воду с огромным слоем ила из домов, стоят машины, автобусы - в канавах, везде мусор. Из магазинов вымыло товары – сувениры, одежду - прямо на улицу, они валялись везде, - рассказывает Юлия.

Жизнь в Джубге парализовало: транспорт перестал ходить, снять наличные было невозможно – банкоматы вышли из строя, открыты были только несколько магазинов, где еду продавали только

Вот в таком виде оказался пляж Джубги после наводнения. Фото: Юлия Краснова

за наличные, интернет пропал. Одной из главных проблем стала питьевая вода – купить ее стало проблемой.

Море после дождя и наводнения было очень грязными: прямо радом с берегом лежали большие деревья, пляжи были усеяны веткам, сломанными мостами и шезлонгами и мусором. Впрочем, тех, кто приехал ради моря, это не останавливало: некоторые шли купаться, правда, потом бежали в аптеку за лекарствами от отравления грязной водой.

- Эта река и раньше выходила из берегов, но чтобы так сильно, местные не помнят. Раньше у того нее нельзя было строить дома, а сейчас мы приехали – все застроено. Мы еще обратили внимание, что у места, с которого началось наводнение, появились объявления о продаже участков. Но в свое время здесь уже было подтопление, стоявшие дома снесли из-за этого, - продолжает рассказ о своем отдыхе Юлия. – Есть здания в Джубге, которые полностью смыло, например, два кафе. Но их уже начали отстраивать заново. А вот из обрывка разговора двух женщин я услышала, что сетевая компания решила больше не открывать свою точку – ее затопило в третий раз. Вообще местные восприняли все случившееся без истерик. С каменным выражением лица выгребали грязь, не было слез. Кажется, они все думали, что надо просто жить дальше.

Божьи твари…кусаются

Еще одна семья из Мурманска, которая попросила не называть ее имя, уехали в Крым на все лето. И, говорят, что подумают дважды, прежде чем сюда вернуться.

Сейчас в Ялте новая напасть – божьи коровки. Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Мы своими глазами увидели, что такое потоп века, как говорят местные. Отдыхали в Ялте… Покупались конечно, но когда уже уехали оттуда. Сейчас новая напасть – божьи коровки. Всю жизнь думала, что они милые, а они кусаются! Их так много, у младшего ребенка все ноги искусаны, ходит в жару в штанах, чтобы хоть так защититься. В Крыму отдыхала в детстве, впечатления были теплые, в этом году словно прокляли наши курорты, - вздыхает Елена.

В этом году у многих северян отдых получился экстремальным. А вот те, кто в июне остался на Севере, столкнулись с аномальном жарой. Пока юг заливало, у нас было более +30. Может, провести отдых дома не такая уж плохая идея?

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