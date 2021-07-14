Энергия созидания

Уже в этом году асфальтобетонное покрытие соединит оставшийся отрезок.

Будет все и сразу

Близится к завершению отсыпка последнего отрезка земляного полотна на Северном обходе Калуги. Сюда мы подъехали по асфальтобетонному покрытию, которое уложено на большей части протяженности основного хода. Пока здесь еще работают бульдозеры, экскаваторы. Большегрузные самосвалы-думперы «Вольво» подвозят песок, преодолевая ямы и глубокие колеи. Чуть далее насыпь «утюжат» мощные виброкатки. Их работу ощущаешь даже проезжая в автомобиле по расположенной рядом временной подъездной дороге. Еще дальше по всей ширине будущей автомагистрали раскатано белое полотно геотекстиля. По нему уже начали рассыпать щебень. Полипропиленовая прокладка пропускает влагу, препятствуя смешиванию насыпного материала с грунтовым основанием, и усиливает прочность основания… На сравнительно небольшом отрезке можно увидеть все этапы создания дорожной одежды, вплоть до укладки асфальтобетона.

Егор Сизинцев.

- Объект целостный и вводить в эксплуатацию мы будем его целиком. - говорит Егор Сизинцев, руководитель проекта ДСК «R-1», генерального подрядчика строительства. - И техническую готовность оцениваем в целом - сейчас это более 60 процентов. Работаем поточным методом, соблюдая технологические последовательности. Подготовительный этап полностью выполнен. Земляные работы в виде выемки и формирования насыпи остались на участке, протяженностью около трех километров. Одновременно, исходя из степени готовности, в разных точках по всей протяженности объекта выполняем другие задачи, в том числе асфальтирование. В комплексе это позволяет поддерживать высокие темпы строительных работ и опережать график их проведения. Срок выполнения контракта - конец декабря 2022 года. Мы рассчитываем завершить все работы уже в июле-августе следующего года - на полгода раньше. В этом году на всем протяжении дороги - а это почти 22 километра - намечено уложить два слоя асфальтобетона и начать укладку верхнего, завершающего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Эту работу планируем сделать не менее чем на 10 километрах.

Идет укладка второго слоя асфальтобетона.

Неизбежное добро

- Считаю, что на Северном обходе Калуги работает хорошая команда строителей, - продолжает Егор Сизинцев. - Каждый из ее участников знает, что и как делать. В части дорожного строительства для нас нет сложностей. Работа нам понятна, это наш профиль, но - легкой работы не бывает.

Обеспечение высоких темпов, ритмичности работ зависит от многих составляющих. В числе важнейших - поддержка региональных властей. Благодаря взаимодействию в вопросах землеотведения, переноса коммуникаций, соблюдения баланса интересов с местными администрациями и жителями решения принимались быстрее, а поиск компромиссов никак не препятствовал ходу строительства. Руководители региона держат руку на пульсе строительства. 30 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша вновь побывал на объекте и проконтролировал ход строительных работ. В сопровождении основателя и председателя совета директоров ДСК «R-1» Эдгара Арамяна глава региона осмотрел практически весь обход. В поездке участвовали заместитель губернатора Ольга Иванова и министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев.

Обустройство примыкания к основной автомагистрали.

Строительство Северного обхода является крупнейшим строительным объектом и для компании, и для региона. Здесь одновременно задействовано в работе около

200 единиц техники, из них 110 различных самосвалов, а также спецтехника: экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры и многое другое. Работают сразу четыре асфальтоукладочных комплекса.

Есть машины, которые можно назвать уникальными. К примеру, специально для строительства компания приобрела 15 сочлененных самосвалов-вездеходов «Вольво», способных перевезти до 30 тонн груза каждый. Эту специальную технику для перевозки сыпучих грузов по любым дорогам называют «думперами». Их использование дало строителям большой задел по срокам - стало возможным без подъездных дорог завозить песок, щебень, вывозить порубочные остатки, грунт из выемок. Эти машины идут и по болотам, и по оврагам, и по глубокому снегу. Благодаря шарнирно-сочленной рамной части, они обладают большой маневренностью и способны развернуться на небольшом участке.

Одновременно на объекте задействовано около 200 единиц техники.

Объем работ для таких машин большой. К примеру, из 2,5 млн. кубометров песка, которые надо было доставить, к настоящему времени перевалка составила 2,3 млн.кубометров.

Порядок в действиях

Сегодня по основному ходу автомагистрали в двух слоях асфальтобетона уложено более 15 км. Из оставшихся 7 км подготовлены под укладку твердого покрытия 3 км.

- К концу прошлого года мы уложили 11 км в двух слоях асфальтобетона, а в этом году - уже порядка 4 км, - замечает Егор Сизинцев.

По словам руководителя проекта ДСК «R-1», на всех искусственных сооружения - а это 3 моста и 7 путепроводов - ведется заключительный этап строительства. Уже в августе и сентябре все они будут сданы в эксплуатацию.

На строительстве самого длинного моста идут завершающие работы.

Самый сложный из мостов - через реку и железную дорогу протяженностью 312 метров, представляет собой уникальное комбинированное пролетное строение с общим весом металлоконструкций почти 2000 тонн. Интересно, что все работы велись без обычного для такого строительства перекрытия железной дороги или использования так называемых «окон». На тюльпанообразные опоры огромная платформа без перемычек и балок заносилась путем надвижки. Мостовики тщательно отслеживали практически каждый сантиметр хода растущего моста - ведь именно точность является условием надежности для такой конструкции.

2 сентября прошлого года начало работ по надвижке моста стало настоящим праздником. Символический старт движению мостовой платформы дали первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Андрей Костюк, губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгений Москвичев. Сегодня все пролетные строения надвинуты и закреплены на опорах, деформационные швы смонтированы. Идут покрасочные работы, подготовка к установке шумозащитных экранов и барьерного ограждения, а также обустройство подходов к мосту…

Использование думперов позволило ускорить строительство.

- Строительство Северного обхода Калуги - это сжатые сроки и колоссальный объем работ, - подчеркивает Егор Сизинцев. - Для нашей компании такая работа стала периодом закрепления имеющегося опыта, оттачивания навыков. Основной состав работников у нас - из Калужской области. Есть немало специалистов, которые выросли на этой стройке, стали высококлассными мастерами своего дела. Если человек хочет работать, знает и понимает, что такое ответственность и труд - это наш работник!

Специализированные работы (устройство электроосвещения, строительство искусственных сооружений и другие) выполняют субподрядные организации. «Они видят заданный нами темп и стараются успевать, и даже опережать сроки сдачи в эксплуатацию. С такими партнерами удобно работать», - подчеркивает Егор Сизинцев. Кстати, многие из таких компаний - калужские.

- Уверен, что Северный обход Калуги станет одной из визитных карточек нашей компании - показателем нашего потенциала и качества работы, - подчеркивает Егор Сизинцев. - В будущем мы надеемся реализовывать новые контракты и новые большие проекты, в том числе в Калужской области.

Владислав ШАПША.

СКАЗАНО

Владислав ШАПША, губернатор Калужской области:

«Северный обход - главный каркас развития Калуги. Планы по расширению города, по развитию инфраструктуры, которые являются основой не только для развития Калуги, но и прилегающих территорий, смогут быть реализованы».

ЗНАЙ

21,73 км составляет протяженность Северного обхода Калуги. Общая длина вместе с устройством примыканий и дорожных развязок - около 36 км. Автомагистраль будет четырехполосной (по две полосы в каждую сторону) с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Предусмотрено 10 мостовых сооружений. Один мост и один путепровод собраны из металлических конструкций, остальные - железобетонные.

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