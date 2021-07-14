Новый металлический век: можно ли представить мир без меди и никеля

Крупные компании модернизируют свое производство, чтобы оно было безопаснее и дружественнее по отношению к экологии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каменный век, бронзовый, медный и железный - именно с приходом металлов человек круто изменил свою жизнь, и общество взяло курс на развитие сельского хозяйства и промышленности. В наше время все больше мелькают новости из мира науки в духе «ученые нашли вещества, которые заменят металлы». Но без никеля, серебра, золота и меди нашу жизнь и в XXI, и в XXII, и в дальнейших веках сложно представить. Накануне Дня металлурга, который в нынешнем году мы отметим 18 июля, посмотрим, почему эта профессия будет актуальна еще долгие и долгие годы.

Никель Фото: Антон ЗАБИРОВ

На века вперед

Кольский полуостров богат на разные минералы и металлы: железо, никель, медь, цирконий, ниобий, алюминий, литий, титан, бериллий и другие. И это далеко не весь потенциал кольской земли. Есть что изучать и что добывать.

- В области разрабатываются 38 месторождений твердых полезных ископаемых. На территории региона выделены четыре рудных района: Печенгский, Аллареченский, Мончегорский и Кольский. Основная часть балансовых запасов медно-никелевых руд (около 70%) сосредоточена на Ждановском месторождении. Кроме того, разведаны свыше 20 перспективных месторождений, в частности, титана, хрома, редких металлов (цирконий, тантал, ниобий, литий, цезий, иттрий и редких земель). Перспективы разработки месторождений оцениваются десятилетиями работы, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Ученые из КНЦ РАН солидарны с мнением, что потенциал у наших недр огромный.

- Из разведанных месторождений на Кольском полуострове есть как разрабатываемые, так и те, которые ждут своего часа – они называются «на балансе». Еще не освоенные месторождения на полуострове разрабатываются уже почти 100 лет, объемы производства не снижаются последние 30 - 50 лет, а где-то и увеличиваются, и ресурсов в таких месторождениях, по оценкам, точно хватит еще на ближайшие 100 лет. А если в будущем начнутся работы по освоению запасов, стоящих «на балансе», то производство на Кольском полуострове не закончится даже с истощением уже разрабатываемых объектов.

При изготовлении металла температура сравнима с действующим вулканом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Куда ни глянь

Куда ни глянь, везде можно увидеть предметы и вещи, в которых используются металлы, производимые «Норникелем». Если вы читаете этот материал дома за чашкой чая на кухне, то посмотрите на ложку, которой размешивали сахар. Если она из нержавеющей стали, то при ее изготовлении применялся никель. Кстати, если пить много чая, то никель будет плохо усваиваться вашим организмом. Как он туда попадает? Да через целый ряд продуктов - ту же шоколадку из натуральных какао-бобов, с которой вы, возможно, сегодня пили ваш цейлонский черный или индийский зеленый.

Также если сейчас фоном у вас работает телевизор, то в пульте дистанционного управления могут стоять батарейки с пометкой Ni-MH, означающей, что это никель-металлогидридный аккумулятор. Также без этого металла сложно представить изготовление проводов, в том числе для колонок, наушников, музыкальных инструментов, USB-шнуров.

Если мыслить глобально, то вам будет интересно узнать, что сплав стали, железа и никеля – один из наиболее прочных, поэтому его используют для защиты атомных реакторов. Для Кольского полуострова, где действует КАЭС и есть атомный ледокольный флот, это не пустые слова.

Еще один металл, который производит «Норникель» - медь. Благодаря красноватому оттенку, заметить ее вокруг нас довольно легко. Ходили в походы? Тогда, скорее всего, ели из медной посуды, ведь она легкая, прочная и хорошо держит жар. Те же провода – в них есть медь. Причем с медной проволокой взаимодействуют не только мужчины – мастера на все руки, но и женщины: из нее все чаще делают украшения. В период пандемии интересно узнать, что ученые из Национального исследовательского технологического университета разработали эффективное дезинфицирующее средство на основе наночастиц меди, уничтожающее любые патогены, включая коронавирус. Сульфат меди уже давно применяется в медицине, растениеводстве как антисептик.

Если у вас вдруг заболят зубы, то вы столкнетесь уже с платиной, из которой делают и саму технику для стоматологии, и детали зубных протезов. Чтобы меньше обращаться к врачам, вы, скорее всего, будет принимать витамины. И будет интересно узнать, что платиновые катализаторы используют при синтезе витаминов и некоторых фармацевтических препаратов. Ну и, конечно, платина любима ювелирами – с нею удобно работать, и она красива.

А без золотого резерва мировая экономика погрузится в хаос.

Кипятите чай в чайнике или пьете из самовара? Размешали сахар ложкой? Для каждого из этих процессов нужен металл. Фото: Рамиль Галиев

Металл & пластик

Металлы вокруг нас, но, может, их эпоха уходит? И мир вокруг нас, который уже называют пластиковым, скоро изменится: на смену меди, никелю, стали придут другие материалы?

Часто от ученых и экономистов звучит фраза, что наступает новый век металлов, ведь человек понимает, что полимеры не так уж дружественны природе, как кажется. Мы сами видим, что Мировой океан превращается в бульон из микропластика, леса умирают из-за отравления почвы отходами, а животные гибнут, попадая в полиэтиленовый плен.

- Где-то происходит замещение металлических деталей на полимерные, а в каких-то областях это просто невозможно – на том же производстве полимеров не обойтись без оборудования из металла. И в производстве, и в утилизации металла и пластика есть свои особенности, проблемы и задачи, которые решаются по-разному, и сопоставлять это нельзя, - рассказали заполярные ученые.

При этом металлургические компании меняют свое производство и делают его более экологически чистым. Так мы получаем изделия прочные, долговечные в использовании и пригодные к переработке (пионерская привычка сдавать металлолом становится очень актуальной в наши дни).

«Норникель» использует экзоскелеты, которые уменьшают физическую нагрузку на работников.

Цифровое будущее

Если говорить о том, как меняются технологии, например, в «Норникеле», то окажемся словно в фантастической книге. Но все это не киберпанк и не выдумка – это все, что уже существует и успешно работает.

Так, компания начала использовать разработанные в собственной цифровой лаборатории экзоскелеты, которые помогают сохранить здоровье работников, задействованных на тяжелом производстве. Это конструкция, которая снижает нагрузку на позвоночник и скелет. Когда человек поднимает что-либо до 60 килограммов, они принимают на себя 90% веса. У экзоскелета есть лебедка, два газоанализатора, датчик освещенности и веса груза. Что важно, он синхронизируется с разными гаджетами, в том числе и смартфонами, чтобы отслеживалась его работа.

Кажется, что так недалеко и до воплощения в жизнь сюжетов фильмов, когда роботы живут и работают наравне с человеком. Но и это уже не будущее, а настоящее. В 2018 году «Норникель» запустил роботизацию. За три года роботы научились 45 процессам - от выдачи справок НДФЛ-2 для работников до аккредитации поставщиков. Также разрабатывается и тестируется робот-маркшейдер, а роботы-манипуляторы в компании уже используются. В Кольской ГМК одного такого планируют применять для поиска брака при сортировке продукции из кобальта – некачественную машина будет вычислять после того, как в нее заложат фотографии с примерами.

Металлурги – это люди особой закалки. Если вы хоть раз увидите изнутри, как работает это производство, то будете впечатлены красотой процесса. И с развитием технологий заводы не встанут, ведь этот мир при всех открытиях в лабораториях, нельзя представить без металла. Да и в самих этих лабораториях ученые работают с оборудованием и специальной посудой, сделанной с использованием никеля, железа, платины и т.д. Так что День металлурга мы отметим еще не раз. Без вовлеченных в эту сферу промышленности не вышла бы и эта статья, созданная сначала на компьютере, потом в типографии на бумаге, доставленная в магазин на машине, и во всех этих звеньях есть вклад металлургии.

Медь Фото: Антон ЗАБИРОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области:

- Горно-металлургический комплекс - основа экономики Мурманской области. Наш регион является крупнейшим российским производителем никеля (более 95%), также обеспечивает 10% общероссийского производства железорудного концентрата, 7% - рафинированной меди.

Ведущее металлургическое предприятие региона - АО «Кольская горно-металлургическая компания». На площадках этого предприятия работает более 7,8 тысячи человек, оно формирует 20,1% налоговых и не налоговых доходов консолидированного бюджета (от организаций, входящих в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель»), вклад в валовый региональный продукт за 2019 год составил порядка 10%.

Это современное производство, активно меняющееся в ногу со временем, постоянно повышающее эффективность и внедряющее технологии высоких экологических стандартов. Завершен проект по реконфигурации мощностей компании и закрытию плавильного цеха в Никеле и металлургического - в Мончегорске. Ежегодные инвестиции компании в регионе составляют в среднем 8 миллиардов рублей.

Еще одно важнейшее и перспективное направление сотрудничества Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель» – декарбонизация производства и развитие в Мурманской области пилотной безуглеродной территории. На ПМЭФ-21 мы подписали соглашение с «Роснано» в сфере реализации на территории Мурманской области пилотного проекта по сокращению выбросов парниковых газов. В ближайшей перспективе металлургическая отрасль региона будет расширяться, будут осваиваться новые месторождения, у которых большой потенциал.

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