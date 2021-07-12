В Мурманской области не смогли обустроить места для шашлыков

Лето только на Севере короткое. В этом году жители Мурманской области, видимо, уже эти площадки не оценят. Фото: Артем КИЛЬКИН

В середине июня губернатор Мурманской области дал минприроде и муниципалитетам поручение создать специальные места, где северяне могли бы легально жарить шашлыки. Уже тогда было понятно, что впереди - жаркие дни.

Сейчас в регионе установлен самый последний класс пожарной опасности, посещение лесов ограничено. Но места, где можно было бы пожарить шашлык на природе, так и не появились.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр природных ресурсов и экологии Сергей Абаринов рассказал, что муниципалитеты составили список мест для отдыха.

- В 14 из 17 муниципалитетов они определены. Нет только в ЗАТО Александровск из-за организационно-правовых вопросов, как и в ЗАТО Островной, и в Апатитах, где хотят реализовать инвестиционный проект "Парк "Тик Губа"". Всего в списке 31 место отдыха - это городские площади, парки, водные объекты, - сообщил министр. - Больше всего их в Кольском районе - 9, например, центральный парк.

Но что северянам до таких мест, если речь идет о шашлыках? Прямо в парке поставить мангал? Так за это тоже административная статья предусмотрена. Речь-то шла о зонах, как в Европе, например. За примером далеко ходить не надо: в Швеции есть специальные площадки для барбекю. Они находятся в общественным местах отдыха, но оборудованы так, чтобы огонь в случае чего не распространялся. В Мурманской области пока ни одной такой точки со свободным доступом (базы отдыха и подобное не в счет) нет.

- Судя по информации, что вы представили, ничего не сделано, - рассуждает в этом же направлении губернатор Андрей Чибис. - Вот Ура-Губа - мы что, не знаем, что это главное место отдыха? Что сделано там, ничего?

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат подтвердил, что самый популярный в Мурманской области пляж хоть по бумагам и числится как место отдыха, на деле диковат.

- Заключен договор на вывоз мусора, оно проводится 1-2 раза в неделю, а в жаркие дни, когда отдыхающих много, по мере накопления. К нам обращались предприниматели, с проектами для приема гостей и туристов. Мы проводили рабочие совещания, но окончательное решение не принято. Нужна отдельная программа, и мы готовы участвовать в ней, - отметил Александр Лихолат.

Губернатор поручил открыть на портале "Наш Север" сбор информации от северян, где, по их мнению, надо оборудовать легальные "шашлычные места". Через три недели должен появиться топ-5 таких мест, которые передадут для оборудования.

Лето только на Севере короткое. В этом году жители Мурманской области, видимо, уже эти площадки не оценят.

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