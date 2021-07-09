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Общество9 июля 2021 13:19

«Наша цель - большое строительство»

В ООО «Черноземье» поделились планами на будущее
Михаил БОБРЫШЕВ
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Сейчас в ООО «Черноземье» готовится к запуску нового асфальтобетонного завода (АБЗ) в Турынино.

Сейчас в ООО «Черноземье» готовится к запуску нового асфальтобетонного завода (АБЗ) в Турынино.

Сейчас в ООО «Черноземье» готовится к запуску нового асфальтобетонного завода (АБЗ) в Турынино. Это будет второй АБЗ предприятия в регионе. Старый завод, который находится в Юхнове, останется и тоже будет продолжать свою работу.

Генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян.

Генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян.

На высокой скорости

По словам генерального директора ООО «Черноземье» Армена Петросяна, ключевая задача асфальтобетонного завода в Турынино - увеличение объема производства. Мощность нового АБЗ - 280 тонн асфальтобетона в час. Показатель для региона рекордный.

- Дорожно-строительный сезон в наших краях короткий - с мая по октябрь, - рассказывает Армен Петросян. - А вот задач перед нами поставлено много. Чтобы выполнить их качественно и в срок, необходимо больше материала. Новый завод - новые скорости. АБЗ в Турынино в два раза мощнее, чем АБЗ в Юхнове.

Здесь же предприятие строит железнодорожный тупик, необходимый для подвоза материалов. При этом храниться они будут на специальной площадке, которая располагается тут же. Таким образом, на территории будет создан полный цикл.

- Битумное хозяйство, склад для хранения соли... Знаете, в соответствии с современными ГОСТами и нормативами каждый камушек должен храниться в определенном месте, - объясняет нюансы Армен Петросян.

На весовой.

На весовой.

«Готовы бить рекорды»

Завод планируется открыть уже в середине июля. Для его запуска почти все готово. Остается провести газ и электричество. Известен и начальник нового АБЗ: руководство предприятия утвердило на эту должность кандидатуру Михаила Ростовцева. Он перешел в ООО «Черноземье» относительно недавно. До этого тоже работал на асфальтобетонном заводе, но в другой компании.

- Мои текущие задачи - монтаж завода и пуско-наладка, - говорит Михаил Ростовцев. - А потом буду полностью отвечать за выпуск асфальтобетона.

Начальник АБЗ рассказывает, что завод будет работать, пока погодные условия будут позволять укладывать асфальт. Современные технологии дают возможность делать это и при минусовой температуре, однако в самый разгар зимы производство, очевидно, будет законсервировано.

- Ну а так, да: мы готовы бить все рекорды по производству асфальтобетона, - улыбается Михаил Ростовцев. - И в две смены можем работать, и круглосуточно, если понадобится.

Остаться на плаву

Создание АБЗ в Турынино - не единственная масштабная задача в ООО «Черноземье». Так, обновление парка техники происходит фактически в постоянном режиме. Предприятие приобретает новые экскаваторы, катки, бульдозера...

А перегружатель асфальтобетонной смеси компания и вовсе начала использовать в регионе одной из первых. И он, кстати, нарасхват: многие конкуренты мечтают о том, чтобы арендовать его у ООО «Черноземье». По словам Армена Петросяна, сейчас компания раздумывает над тем, чтобы приобрести второй перегружатель.

- Обновление парка техники - вещь необходимая. Если ты будешь топтаться на одном месте, то просто не выживешь на рынке, - замечает генеральный директор ООО «Черноземье». Кроме того, на сегодняшний день это еще и требование нашего заказчика : ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск. При этом нельзя отрицать тот факт, что делать это сейчас гораздо труднее, чем раньше: цены на технику растут в геометрической прогрессии. Приведу пример: техника VOLVO, которая пользуется широким спросом у дорожников. Та машина, которая раньше стоила пять миллионов рублей , сейчас обойдется почти в пятнадцать... И то же самое с материалами. Металл, битум, дизельное топливо - все это тоже растет в цене. Приходится прикладывать много усилий для того, чтобы извлекать из своего дела прибыль: остаются на плаву только самые сильные.

В этом году планируем по-максимуму закончить земляные работы

В этом году планируем по-максимуму закончить земляные работы

Представитель династии

Такое же отношение в ООО «Черноземье» и к инновациям. Вспененный асфальтобетон, метод холодной регенерации… Все эти технологии уже давно и с успехом применяются компанией. А сейчас специалисты предприятия настраивают новое оборудование дорожно-строительной испытательной лаборатории, которая, к слову, будет работать на территории строящегося завода в Турынино. Такой подход, говорит Армен Петросян, позволяет быть готовым заранее к новым требованиям, которые с каждым годом становятся более все основательными.

Любопытно, что развитие инновационного сектора в ООО «Черноземье» курируют молодые специалисты. Один из них - Артур Петросян, выпускник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). При этом Артур Петросян не только обладает самыми свежими знаниями в области дорожного строительства, но и является дорожником в третьем поколении. Его отец Армен Петросян руководит ООО «Черноземье», дед тоже был дорожником.

- В МАДИ я учился на кафедре «Дорожно-строительные материалы», - рассказывает Артур Петросян. - Нужны ли полученные там знания в работе? Да, безусловно. МАДИ - один из первых в дорожном строительстве, образование там очень качественное. Хотя я, конечно, еще до поступления представлял, что меня ожидает: все-таки отец с детства брал меня на дороги (улыбается). А сейчас с ним вместе работаем.

По словам Артура Петросяна, у применения инновационных технологий есть одна главная задача - повышение уровня безопасности дорожного движения.

- Новые технологии в дорожном строительстве позволяют сделать так, чтобы сократить риск дорожно-транспортных происшествий, - подчеркивает Артур Петросян.

Капитальный ремонт на автодороге А-130, на участке 243 - 270 км.

Капитальный ремонт на автодороге А-130, на участке 243 - 270 км.

Участок с особенностью

Как все это выглядит на деле, нам показали на автомобильной дороге федерального значения А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия». ООО «Черноземье» выполняет капитальный на участке 243 - 270 км по заказу ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск . Это один из самых важных объектов в портфеле заказов компании в этом году.

- Работаем очень активно. В этом году планируем по-максимуму закончить земляные работы, - говорит Армен Петросян. - Объект переходящий: ввод намечен на 2022 год. Никаких преград для того, чтобы успеть в срок, я не вижу. Проблем с финансированием нет, материалы все закуплены.

Начальник участка Павел Хоменко рассказывает, что земляное полотно на этом отрезке трассы находилось в удручающем состоянии. Объясняется это просто: автомобилей стало очень много, и дорога перестала выдерживать выпавшую на нее нагрузку. В результате где-то возникли просадки, где-то грунт вспучило.

- Особенность этого капитального ремонта в том, что здесь действительно очень много земляных работ, - отмечает Павел Хоменко. - В некоторых местах мы почти полностью разбираем дорожное полотно. Для этого необходимо вывезти грунт и привезти песок. Скажу вам честно: объемы поражают - и того, и того около 300 тысяч «кубов»! В буквальном смысле слова это несколько тысяч полностью груженых фур.

Компания, в которой трудятся около пятисот человек, не может быть занята только на одном объекте. Работу на 243-270 федеральной автодороги А-130 в ООО «Черноземье» сейчас считают самой важной, но не забывают и про другие участки.

Примечательно, что ООО «Черноземье» помогает выполнять работы и на тех объектах, где не является подрядчиком. Например, на участке 293-316 км на той же А-130.

- Все мы дорожники и делаем одно дело, - поясняет Армен Петросян.

Бригада Павла Хоменко.

Бригада Павла Хоменко.

Разговор о самом важном

Спрашиваем у Армена Петросяна, в чем он видит главное достижение компании за последние годы.

- Вы знаете… - задумывается он. - Можно долго говорить про обновление автопарка и про современные технологии. И это, безусловно, имеет серьезное значение. Однако лично для меня наиболее важно то, что мы смогли не растерять свой человеческий капитал. За годы работы у нас сложился коллектив, где все друг другу доверяют. Хорошие взаимоотношения, уважение и готовность прийти на выручку - вот что является для меня краеугольным камнем.

- А что вообще является мерилом успеха у дорожников? - интересуемся мы.

- Оценка со стороны потребителей нашего труда - то есть автомобилистов. Не совру, если скажу, что не только заказчики, но и пользователи ценят нашу работу. А у нас в свою очередь есть понимание, что мы делаем и - главное - ради чего.

По словам генерального директора ООО «Черноземье», все задачи предприятие решает по мере поступления. Однако уже сейчас ясно, что ограничиваться одними ремонтами, пусть и любой сложности, компания не намерена. Как говорит Армен Петросян, «пришла пора сделать скачок в развитии, сделать шаг в будущее».

- Наша цель - большое строительство. Создание дорог с нуля, от и до. Мы долго готовились и уже близки к этому, - резюмирует генеральный директор ООО «Черноземье».

Начальник испытательной лаборатории Наталья Куликова и начальник АБЗ в Юхнове Перч Петросян.

Начальник испытательной лаборатории Наталья Куликова и начальник АБЗ в Юхнове Перч Петросян.

НА ЗАМЕТКУ

В практике ООО «Черноземье» есть и контракт жизненного цикла (КЖЦ). В его рамках предприятие выполняет работы по содержанию обхода Калуги, где заказчиком выступает ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск.

По словам генерального директора ООО «Черноземье» Армена Петросяна, у КЖЦ есть одно очень важное преимущество - столь длительное действие соглашения позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее и на годы вперед планировать свою деятельность.

КСТАТИ

ООО «Черноземье» одним из первых в регионе начало применять холодную регенерацию. В чем смысл этого метода? Дорожники фрезеруют и снимают старое дорожное покрытие, а затем перерабатывают его в грунтосмесительной установке, добавляя щебень и битумную эмульсию. Таким образом, специалисты дают новую жизнь старому дорожному покрытию, вновь укладывая его.

По словам генерального директора ООО «Черноземье» Армена Петросяна, в первый раз компания применила эту технологию в 2012 году на участке 47-57 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132. Состояние этого отрезка хорошее и сейчас, несмотря на то, что прошло уже почти десять лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожники уже начали готовиться к зиме

В ООО «Черноземье» рассказали, что последняя зима была одной из самых непростых за всю историю.

- Я в дорожной сфере уже более тридцати лет, причем последние пятнадцать - в Калужской области. И могу сказать точно: такой зимы, как эта, я не видел ни разу, - подчеркивает генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян. - Резкие перепады температуры, сильные снегопады… Только соли мы потратили в два раза больше, чем обычно! При этом факт налицо: не было такого, чтобы движение встало или было перекрыто. Это свидетельствует о том, что дорожные предприятия достойно справились со своей работой.

По словам Армена Петросяна, компания уже начала готовиться к следующей зиме. Предприятие закупает песок и соль и заготавливает из них смесь. При этом в планах применение и хорошо показавших себя чистых хлоридов.

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