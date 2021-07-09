«Наша цель - большое строительство»

Сейчас в ООО «Черноземье» готовится к запуску нового асфальтобетонного завода (АБЗ) в Турынино.

Сейчас в ООО «Черноземье» готовится к запуску нового асфальтобетонного завода (АБЗ) в Турынино. Это будет второй АБЗ предприятия в регионе. Старый завод, который находится в Юхнове, останется и тоже будет продолжать свою работу.

Генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян.

На высокой скорости

По словам генерального директора ООО «Черноземье» Армена Петросяна, ключевая задача асфальтобетонного завода в Турынино - увеличение объема производства. Мощность нового АБЗ - 280 тонн асфальтобетона в час. Показатель для региона рекордный.

- Дорожно-строительный сезон в наших краях короткий - с мая по октябрь, - рассказывает Армен Петросян. - А вот задач перед нами поставлено много. Чтобы выполнить их качественно и в срок, необходимо больше материала. Новый завод - новые скорости. АБЗ в Турынино в два раза мощнее, чем АБЗ в Юхнове.

Здесь же предприятие строит железнодорожный тупик, необходимый для подвоза материалов. При этом храниться они будут на специальной площадке, которая располагается тут же. Таким образом, на территории будет создан полный цикл.

- Битумное хозяйство, склад для хранения соли... Знаете, в соответствии с современными ГОСТами и нормативами каждый камушек должен храниться в определенном месте, - объясняет нюансы Армен Петросян.

На весовой.

«Готовы бить рекорды»

Завод планируется открыть уже в середине июля. Для его запуска почти все готово. Остается провести газ и электричество. Известен и начальник нового АБЗ: руководство предприятия утвердило на эту должность кандидатуру Михаила Ростовцева. Он перешел в ООО «Черноземье» относительно недавно. До этого тоже работал на асфальтобетонном заводе, но в другой компании.

- Мои текущие задачи - монтаж завода и пуско-наладка, - говорит Михаил Ростовцев. - А потом буду полностью отвечать за выпуск асфальтобетона.

Начальник АБЗ рассказывает, что завод будет работать, пока погодные условия будут позволять укладывать асфальт. Современные технологии дают возможность делать это и при минусовой температуре, однако в самый разгар зимы производство, очевидно, будет законсервировано.

- Ну а так, да: мы готовы бить все рекорды по производству асфальтобетона, - улыбается Михаил Ростовцев. - И в две смены можем работать, и круглосуточно, если понадобится.

Остаться на плаву

Создание АБЗ в Турынино - не единственная масштабная задача в ООО «Черноземье». Так, обновление парка техники происходит фактически в постоянном режиме. Предприятие приобретает новые экскаваторы, катки, бульдозера...

А перегружатель асфальтобетонной смеси компания и вовсе начала использовать в регионе одной из первых. И он, кстати, нарасхват: многие конкуренты мечтают о том, чтобы арендовать его у ООО «Черноземье». По словам Армена Петросяна, сейчас компания раздумывает над тем, чтобы приобрести второй перегружатель.

- Обновление парка техники - вещь необходимая. Если ты будешь топтаться на одном месте, то просто не выживешь на рынке, - замечает генеральный директор ООО «Черноземье». Кроме того, на сегодняшний день это еще и требование нашего заказчика : ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск. При этом нельзя отрицать тот факт, что делать это сейчас гораздо труднее, чем раньше: цены на технику растут в геометрической прогрессии. Приведу пример: техника VOLVO, которая пользуется широким спросом у дорожников. Та машина, которая раньше стоила пять миллионов рублей , сейчас обойдется почти в пятнадцать... И то же самое с материалами. Металл, битум, дизельное топливо - все это тоже растет в цене. Приходится прикладывать много усилий для того, чтобы извлекать из своего дела прибыль: остаются на плаву только самые сильные.

В этом году планируем по-максимуму закончить земляные работы

Представитель династии

Такое же отношение в ООО «Черноземье» и к инновациям. Вспененный асфальтобетон, метод холодной регенерации… Все эти технологии уже давно и с успехом применяются компанией. А сейчас специалисты предприятия настраивают новое оборудование дорожно-строительной испытательной лаборатории, которая, к слову, будет работать на территории строящегося завода в Турынино. Такой подход, говорит Армен Петросян, позволяет быть готовым заранее к новым требованиям, которые с каждым годом становятся более все основательными.

Любопытно, что развитие инновационного сектора в ООО «Черноземье» курируют молодые специалисты. Один из них - Артур Петросян, выпускник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). При этом Артур Петросян не только обладает самыми свежими знаниями в области дорожного строительства, но и является дорожником в третьем поколении. Его отец Армен Петросян руководит ООО «Черноземье», дед тоже был дорожником.

- В МАДИ я учился на кафедре «Дорожно-строительные материалы», - рассказывает Артур Петросян. - Нужны ли полученные там знания в работе? Да, безусловно. МАДИ - один из первых в дорожном строительстве, образование там очень качественное. Хотя я, конечно, еще до поступления представлял, что меня ожидает: все-таки отец с детства брал меня на дороги (улыбается). А сейчас с ним вместе работаем.

По словам Артура Петросяна, у применения инновационных технологий есть одна главная задача - повышение уровня безопасности дорожного движения.

- Новые технологии в дорожном строительстве позволяют сделать так, чтобы сократить риск дорожно-транспортных происшествий, - подчеркивает Артур Петросян.

Капитальный ремонт на автодороге А-130, на участке 243 - 270 км.

Участок с особенностью

Как все это выглядит на деле, нам показали на автомобильной дороге федерального значения А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия». ООО «Черноземье» выполняет капитальный на участке 243 - 270 км по заказу ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск . Это один из самых важных объектов в портфеле заказов компании в этом году.

- Работаем очень активно. В этом году планируем по-максимуму закончить земляные работы, - говорит Армен Петросян. - Объект переходящий: ввод намечен на 2022 год. Никаких преград для того, чтобы успеть в срок, я не вижу. Проблем с финансированием нет, материалы все закуплены.

Начальник участка Павел Хоменко рассказывает, что земляное полотно на этом отрезке трассы находилось в удручающем состоянии. Объясняется это просто: автомобилей стало очень много, и дорога перестала выдерживать выпавшую на нее нагрузку. В результате где-то возникли просадки, где-то грунт вспучило.

- Особенность этого капитального ремонта в том, что здесь действительно очень много земляных работ, - отмечает Павел Хоменко. - В некоторых местах мы почти полностью разбираем дорожное полотно. Для этого необходимо вывезти грунт и привезти песок. Скажу вам честно: объемы поражают - и того, и того около 300 тысяч «кубов»! В буквальном смысле слова это несколько тысяч полностью груженых фур.

Компания, в которой трудятся около пятисот человек, не может быть занята только на одном объекте. Работу на 243-270 федеральной автодороги А-130 в ООО «Черноземье» сейчас считают самой важной, но не забывают и про другие участки.

Примечательно, что ООО «Черноземье» помогает выполнять работы и на тех объектах, где не является подрядчиком. Например, на участке 293-316 км на той же А-130.

- Все мы дорожники и делаем одно дело, - поясняет Армен Петросян.

Бригада Павла Хоменко.

Разговор о самом важном

Спрашиваем у Армена Петросяна, в чем он видит главное достижение компании за последние годы.

- Вы знаете… - задумывается он. - Можно долго говорить про обновление автопарка и про современные технологии. И это, безусловно, имеет серьезное значение. Однако лично для меня наиболее важно то, что мы смогли не растерять свой человеческий капитал. За годы работы у нас сложился коллектив, где все друг другу доверяют. Хорошие взаимоотношения, уважение и готовность прийти на выручку - вот что является для меня краеугольным камнем.

- А что вообще является мерилом успеха у дорожников? - интересуемся мы.

- Оценка со стороны потребителей нашего труда - то есть автомобилистов. Не совру, если скажу, что не только заказчики, но и пользователи ценят нашу работу. А у нас в свою очередь есть понимание, что мы делаем и - главное - ради чего.

По словам генерального директора ООО «Черноземье», все задачи предприятие решает по мере поступления. Однако уже сейчас ясно, что ограничиваться одними ремонтами, пусть и любой сложности, компания не намерена. Как говорит Армен Петросян, «пришла пора сделать скачок в развитии, сделать шаг в будущее».

- Наша цель - большое строительство. Создание дорог с нуля, от и до. Мы долго готовились и уже близки к этому, - резюмирует генеральный директор ООО «Черноземье».

Начальник испытательной лаборатории Наталья Куликова и начальник АБЗ в Юхнове Перч Петросян.

НА ЗАМЕТКУ

В практике ООО «Черноземье» есть и контракт жизненного цикла (КЖЦ). В его рамках предприятие выполняет работы по содержанию обхода Калуги, где заказчиком выступает ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск.

По словам генерального директора ООО «Черноземье» Армена Петросяна, у КЖЦ есть одно очень важное преимущество - столь длительное действие соглашения позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее и на годы вперед планировать свою деятельность.

КСТАТИ

ООО «Черноземье» одним из первых в регионе начало применять холодную регенерацию. В чем смысл этого метода? Дорожники фрезеруют и снимают старое дорожное покрытие, а затем перерабатывают его в грунтосмесительной установке, добавляя щебень и битумную эмульсию. Таким образом, специалисты дают новую жизнь старому дорожному покрытию, вновь укладывая его.

По словам генерального директора ООО «Черноземье» Армена Петросяна, в первый раз компания применила эту технологию в 2012 году на участке 47-57 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132. Состояние этого отрезка хорошее и сейчас, несмотря на то, что прошло уже почти десять лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожники уже начали готовиться к зиме

В ООО «Черноземье» рассказали, что последняя зима была одной из самых непростых за всю историю.

- Я в дорожной сфере уже более тридцати лет, причем последние пятнадцать - в Калужской области. И могу сказать точно: такой зимы, как эта, я не видел ни разу, - подчеркивает генеральный директор ООО «Черноземье» Армен Петросян. - Резкие перепады температуры, сильные снегопады… Только соли мы потратили в два раза больше, чем обычно! При этом факт налицо: не было такого, чтобы движение встало или было перекрыто. Это свидетельствует о том, что дорожные предприятия достойно справились со своей работой.

По словам Армена Петросяна, компания уже начала готовиться к следующей зиме. Предприятие закупает песок и соль и заготавливает из них смесь. При этом в планах применение и хорошо показавших себя чистых хлоридов.

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