ЕР дополнит свою “Народную программу” инициативами экспертов по поддержке семей

“Единая Россия” внесет в свою народную программу предложения общественников и экспертов по поддержке семей с детьми. Фото: Пресс-служба ЕР

“Единая Россия” внесет в свою народную программу предложения общественников и экспертов по поддержке семей с детьми. Речь идет об увеличении ежемесячных пособий, отмены НДФЛ для многодетных и расширении возможностей использования маткапитала.

В четверг, 8 июля, вопрос включения идей экспертов в программу обсуждался на сессии «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми», сообщает nashgorod.ru. Во время обсуждения детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила о необходимости того, чтобы поддержку получили разные категории семей. Также, по ее словам, новыми мерами поддержки родителей могли бы быть увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней зарплаты и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Кузнецова также рассказала о важности принципа единого окна при получении этой помощи. По ее словам, родителям некогда бегать по инстанциям и оформлять положенные выплаты.

С предложением расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет также выступила блогер Елизавета Золотухина, которая специализируется на теме воспитания детей. Сейчас эта выплата положена родителям, чей доход не превышает двух МРОТ.

Участники сессии также предложили расширить возможности использования маткапитала, например на оплату частных садов, газификацию дома, оплату противопожарной сигнализации, покупку автомобиля. При этом предлагается отменить трехлетний мораторий на направление этих средств на улучшение жилищных условий.

Также обсуждались меры по укреплению здоровья мужчин, программа трудоустройства подростков, создание многофункциональных центров поддержки семей с детьми, а также отмена НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми.

Как сообщает сайт "Единой России", председатель партии Дмитрий Медведев призвал россиян активно участвовать в создании народной программы ЕР. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни граждан и их решения.

“В Мурманской области предоставляется 20 мер социальной поддержки, 13 – в соответствии с региональным законодательством.

По инициативе секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, областная дума приняла два важных законопроекта. Один из них уже вступил в силу с 1 июня. Женщины, имеющие временную регистрацию, получают ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Другой закон, связанный с предоставлением регионального материнского капитала после рождения третьего и последующих детей по всем направлениям, вступит в силу с 1 января 2022 года.

В целях доступности государственных услуг для семей с детьми проведена работа по упрощению процедуры обращения за социальными выплатами. Большинство сведений, необходимых для назначения выплат, запрашиваются учреждениями социальной поддержки населения”, - рассказала региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Светлана Виденеева.

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