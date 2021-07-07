Сколько стоят ПЦР-тесты и тесты на антитела в Мурманске и области

Самые дорогие тесты - экспресс. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим летом Россия живет без локдауна, а границы хоть частично, но открыты, и россияне могут путешествовать. Но при этом многие доступно только с QR-кодом о пройденной вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус. Как и где сделать прививку от коронавируса в Мурманске и области мы уже рассказывали. Теперь расскажем, сколько стоит ПЦР-тест в регионе.

Делают его как государственные медицинские учреждения, так и частные.

- Лабораторные исследования на COVID-19 проводятся только в специальных лабораториях, имеющих разрешение Роспотребнадзора на работу с данной инфекцией. Важно учесть, что частные клиники, как правило, отправляют материал в другие лаборатории, то есть они осуществляют забор биоматериала, а не само тестирование. Очередь на ПЦР-тестирование в Мурманске в частных клиниках около двух недель, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве Мурманской области.

Каждое медучреждение само решает, какую цену за ПЦР-тест выставить. Так, в Мурманске можно найти исследование за 1000 рублей (это самое выгодное предложение). Но придется заплатить 220 рублей за взятие материала из верхних дыхательных путей. Средняя цена ПЦР-теста в Мурманске и области 1200-1500 рублей, и часто в нее уже включены такие дополнительные опции.

Самые дорогие тесты - экспресс. В отличие от обычных их результат готов не на следующий день, а в эти же сутки. Такая оперативность обойдется в среднем в 3750 рублей. Дополнительно в отбельных медучреждениях надо будет заплатить за некоторые услуги, например, сертификат об отрицательном результате на английском языке стоит 500 рублей).

Тесты на антитела бывают разные. Например, за 480 рублей можно узнать их «зрелость». Тесты есть качественные и количественные.

- Качественное определение исследует исключительно наличие белков плазмы крови предназначенных для нейтрализации патогенной инфекции. Количественный анализ направлен на исследование концентрации антител в исследуемой крови, а также показывает напряженность иммунного ответа к коронавирусу (SARS-CoV-2). Чем выше результаты теста, тем устойчивее иммунный барьер к вирусу, который дольше сохраняется в организме пациента, - говорится на сайте одной из частных клиник.

Как и в случае с ПЦР-тестами, самые дешевые исследования на антитела стоят около 1000-1200 рублей, но в эту стоимость не входит, например, забор крови, который обойдется еще почти в 200 рублей. Средняя стоимость исследования без всяких допопций - около 1500 рублей.

Стоит отметить, что и ПЦР-тесты, и тесты на антитела в подведомственных Минздраву учреждениях, и в частных клиниках стоят примерно одинаково. Но в государственных все же чуть ниже, что формирует очереди.

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