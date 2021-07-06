Эксперт ПОРА: Волонтерское движение по уборке арктических территорий может снизить отток населения из Арктики

Экологические инициативы в Арктике должны реализовываться при поддержке общественных организаций. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Привлечение молодежи к участию в "генеральной уборке" Арктики будет способствовать раннему формированию профориентации молодых людей, что может благоприятно повлиять на демографические тенденции в арктических регионах. Такое мнение выразил координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр Воротников, выступая на презентации общественно-гражданской инициативы «Чистая Арктика», которая прошла в Общественной палате РФ 5 июля. Воротников также обратил внимание на подписанный президентом РФ указ от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", в котором в списке национальных интересов зафиксирована "охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата". В этой связи эксперт оценил анонсированную инициативу как направленную на достижение стратегических задач страны.

«Фонд “Чистая Арктика”» - некоммерческая организация, объявленные цели деятельности которой включают содействие защите арктической природы от антропогенного и техногенного воздействия. В рамках проекта планируется разработка и реализация комплексной программы ликвидации накопленного вреда. Кроме того, фонд будет заниматься продвижением публичного образа Арктики как уникального природно-туристического кластера, а также содействовать развитию бизнеса, реализующего проекты в арктической зоне, как социально ответственного.

Модератор мероприятия, глава Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина отметила: "Арктика — одна из главных тем этого года. Председательство в Арктическом совете перешло к России, поэтому региону уделяется особенное внимание". Шаройкина представила авторов идеи — инициаторов проекта: капитана атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрия Лобусова и бывшего капитана ледокола "Адмирал Макаров", сейчас работающего в "Дальневосточном морском пароходстве" Геннадия Антохина, а также членов федерального штаба фонда: Дмитрия Кобылкина, Вячеслава Фетисова, Александра Сергеева, Андрея Нагибина и других.

По мнению бывшего министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, временно исполняющего обязанности заместителя секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия», «Арктика - это "фасад" нашего дома. Кроме нас самих в доме никто не приберется, а сделать это придется, с учетом вектора на открытие работы Северного морского пути в круглогодичном режиме». Кобылкин надеется, что федеральные органы власти будут непосредственно участвовать в координации мероприятий, которые будут реализовываться «Чистой Арктикой». Однако подчеркивает, что нельзя недооценивать и роль волонтерских инициатив.

Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы, посол доброй воли Организации Объединенных Наций заявил, что экологические инициативы в Арктике должны реализовываться при поддержке общественных организаций, местных властей, армии. Подобным проектам по определению требуется значительное финансирование, и средства могут быть выделены на федеральном уровне, выразил надежду Фетисов.

Академик, президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил важную роль науки во всех сферах деятельности человека в Арктике. Вопросы компенсации накопленного ущерба на Севере должны решаться с учетом предложений ученых: экологов, геофизиков, химиков, уверен Сергеев.

В свою очередь, Андрей Нагибин, эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», призвал к поддержке фонда крупные компании, ведущие деятельность в Арктике, и известных медийных людей. Нагибин рассказал об организационной структуре фонда, в которую помимо федерального штаба включены: проектный офис/исполнительная дирекция, региональный штаб, экспертный совет, контент-центр, экспедиционные группы/волонтеры,- совместно взаимодействующие с внешними партнерами проекта.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал об экологических инициативах на региональном уровне и отметил, что для компаний, которые вкладываются в экологию, действует отдельный экономический стимул: подобная деятельность положительно влияет на их капитализацию. Чибис сообщил о поддержанной на федеральном уровне инициативе обеспечить газификацию Мурманской области, что позволит существенно снизить в региональном энергобалансе долю мазута как дорогого и экологически небезопасного энергоносителя.

Участие в мероприятии также приняли директор департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК «Норильский никель» Михаил Кузнецов, заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, советник министра природных ресурсов РФ Иван Стариков, президент экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества Владимир Чуков.

"Арктика — это территория сотрудничества. Без взаимовыручки здесь просто не выжить. И наша общая цель — помочь очистить Арктику, ликвидировать накопленный ущерб природе",— отметил председатель правления ПОРА Николай Доронин. "Уверен, что вокруг инициативы "Чистая Арктика" объединятся все общественные объединения, занимающиеся экологической тематикой и волонтерством. Большой опыт у "Зеленой Арктики" из Ямала, мурманских центра "Чистая Арктика" и Единого волонтерского центра, норильского движения "За чистый город".

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