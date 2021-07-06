«РБК-Инвестиции»: Акции ФосАгро подорожали в 1,5 раза за полгода и продолжат набирать в цене

На территории Кольского Заполярья компания «ФосАгро» представлена Кировским филиалом АО «Апатит» - ведущим горно-обогатительным предприятием России. Фото: Пресс-служба ФосАгро

Как следует из отчета, крупный производитель и ведущий поставщик минеральных удобрений на российский рынок - компания «ФосАгро» - вошла в десятку российских компаний, чьи акции показали наилучшую динамику за первое полугодие. Рост стоимости ее ценных бумаг составил 52,55%.

При этом аналитики издания прогнозируют акциям ФосАгро дальнейший рост, поскольку мультипликаторы, позволяющие оценить эффективность бизнеса, говорят о том, что в настоящий момент акции компании все еще недооценены.

За полгода лучшая десятка российских акций, из числа тех, что представлены в каталоге «РБК-Инвестиции», подорожала в среднем на 75,48%.

Как сообщает РБК, в первой половине 2021 года основные фондовые индексы несколько раз обновляли исторические максимумы. За полгода индекс Мосбиржи вырос на 16,81%.

Обновки для рудников

На территории Кольского Заполярья компания «ФосАгро» представлена Кировским филиалом АО «Апатит» - ведущим горно-обогатительным предприятием России. Сейчас на его производственных площадках в рамках стратегии развития компании до 2025 года продолжается реализация целого ряда инвестиционных проектов. В частности, здесь ведется строительство главных вентиляторно-калориферных установок на двух воздухоподающих стволах на Кировском руднике. Этот проект реализуется компанией для обеспечения проветривания подземных выработок в рамках программы по отработке запасов горизонта +10 м. Совсем недавно здесь же завершилась реконструкция Главных стволов №1 и №2 Кировского рудника.

Помимо этого, ведется реализация очередного этапа развития Коашвинского карьера Восточного рудника. Сегодня в его рамках уже идет закупка техники. Во втором полугодии на рудник поступят 6 тяжелых гусеничных бульдозеров марки «Caterpillar» и один колесный от этого же производителя, а также два экскаватора марки «Hitachi» и пять буровых станков «DML» на гусеничном ходу производства фирмы Atlas Copco.

Социальные проекты

Однако для инвесторов остается привлекательным не только стремление компании к непрерывному совершенствованию производственных цепочек, но и приверженность ФосАгро принципам ESG, а также ее усилия, направленные на диверсификацию экономик городов и регионов присутствия.

Результаты этой работы можно увидеть в Мурманской области. Здесь благодаря поддержке ФосАгро успешно развивается горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», принявший в этом сезоне рекордные для себя 245 тысяч туристов, аэропорт «Хибины», из которого прямыми рейсами можно попасть в обе столицы, лыжный стадион «Тирвас», а также реализуется целый ряд социальных проектов компании. Так, в Кировске и Апатитах работают две «ФосАгро - школы», в апреле после капитального ремонта был торжественно открыт кировский Молодежный культурный центр «ДРОЗД», а в конце прошлого года в здании нового ледового дворца «Апатит Арена» для юных спортсменов начала работать Школа хоккея Сергея Федорова.

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