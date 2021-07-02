ЕР передаст кабмину предложения по развитию системы постковидной реабилитации

Также эксперты говорят о необходимости решения проблемы бюрократии в сфере реабилитации, особенно во время пандемии. Фото: Пресс-служба ЕР

«Единая Россия» направит в Правительство РФ предложения экспертов по развитию программы реабилитации после лечения от коронавирусной инфекции. Идеи врачей учтут при рассмотрении проекта документа, создать который Владимир Путин поручил на съезде партии 19 июня.

Как сообщает nashgorod.ru, необходимость проработать этот вопрос уже сегодня отметил главный врач московской "Коммунарки" Денис Проценко. По его словам, глава государства объявил о создании программы постковидной реабилитации, на которую планируют выделить около 100 миллиардов рублей. В связи с этим важно сформулировать техническое задание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства, отметил он.

«Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования», — подчеркнул Проценко.

Специалисты считают, что система подготовки кадров в сфере реабилитации недоработана. Так, необходимо усовершенствовать действующее законодательство, чтобы оно отвечало современным требованиям.

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев отметил, что программой госгарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется.

«Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной», — подчеркнул он.

Также эксперты говорят о необходимости решения проблемы бюрократии в сфере реабилитации, особенно во время пандемии.

Помимо этого, не стоит забывать и об инфраструктурных проблемах. В России отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. А первый этап, по мнению врачей, должен начинаться уже в стационаре.

«Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом, при доработке этой программы учли все предложения и замечания. Надеемся сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе», — подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Как сообщает сайт "Единой России", на съезде партии президент поручил ЕР и Кабмину разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 миллиардов рублей.

“В ходе прямой линии президент Владимир Путин сделал особый акцент на важности создания системы медицинской реабилитации граждан, в том числе переболевших COVID-19, в каждом регионе. Как заверил президент, государство будет вкладывать в это направление большие средства. В приоритете - приобретение специального оборудования.

В Мурманской области с прошлого года проводится большая работа по созданию системы реабилитации и восстановительной медицины для взрослых пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Такая реабилитация оказывается не по профилю, а персонализированно. Главный принцип работы – мультидисциплинарность. В этой связи возрастает важность дополнительного профессионального образования медицинских работников.

Третья волна пандемии указала на необходимость расширения программы реабилитации детей после перенесенной инфекции в условиях как дневного, так и круглосуточного стационаров на базе отделений больниц и санаториев региона. Это одно из важных направлений сегодняшнего дня”, - рассказала сенатор от Мурманской области, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

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