Расписание междугородних автобусов из Мурманска в 2021 году

Путешествовать по Мурманской области можно на междугородних автобусах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Путешествовать по Мурманской области можно на междугородних автобусах. Рассказываем о расписании общественного транспорта, курсирующего по городам региона из Мурманска, на лето 2021 года.

Автобус №202 Мурманск - Оленегорск - Мончегорск

Автобус отправляется с мурманского автовокзала ежедневно в 9.30, 13.00, 18.30, 20.30. Прибытие в Оленегорск - спустя 2 часа, а в Мончегорск - через 3 часа. От автовокзала Мончегорска отправление в 6.40, 9.40, 15.30 и 17.20. Прибытие в Оленегорск - через 50 минут, а в Мурманск через 3 часа.

Автобус №204 Мурманск - Юркино - Верхнетуломский

Автобус отправляется с мурманского автовокзала по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 6.30 и 17.00. Прибытие в Юркино - спустя час, а в Верхнетуломский - через 2 часа. Из Верхнетуломского отправление в 9.00 и 19.50. Прибытие в Юркино - через полчаса, а в Мурманск через два часа. Стоимость билета - 315 рублей.

Автобус №205 Мурманск - Видяево

Автобус отправляется с мурманского автовокзала ежедневно. По вторникам, средам и четвергам в 20.00. Прибытие в Видяево - спустя 2 часа. Есть остановка в Ура-Губе. Из Видяево отправление в 6.00. По понедельникам, пятницам и выходным из Мурманска выезд в 16.00 и 20.00. Из Видяево - в 6.00, 9.00 или 19.00. Стоимость билета - 342 рубля.

Автобус №206 Мурманск - Североморск-3 - Туманный

Автобус курсирует по всем дням, кроме вторника и четверга. По понедельникам, средам и пятницам с мурманского автовокзала в 18.00. Есть остановка в Североморск-3. Прибытие в Туманный - спустя 4 часа. Из Туманного отправление в 7.00. В субботу есть рейс из Туманного (в 7.00), а из Мурманска нет. В воскресенье, наоборот, автобус едет только из Мурманска (в 18.00). Стоимость билета - 586 рублей.

Автобус №209 Мурманск - Апатиты - Кировск

Автобус отправляется с мурманского автовокзала ежедневно. Делает остановки в Оленегорске и Мончегорске. Из Мурманска отправление в 15.00, из Кировска - в 09.00. Время в пути - 4,5 часа.

Автобус №211 Мурманск - Заполярный - Никель

Автобус отправляется с мурманского автовокзала ежедневно. Ходит с 6.40 до 21.45 (с интервалами в 2-2,5 часа). Останавливается в Спутнике и Печенге. Время в пути - 3 часа. Из Никеля ходит с 5.00 до 20.00.

Автобус №225 Мурманск - Полярные Зори - Кандалакша

Автобус отправляется с мурманского автовокзала ежедневно. С мурманского автовокзала отправление в 17.15. Время в пути - 5,5 часа. Отправление с Центральной площади Кандалакши - в 5.00. Останавливается в Полярных Зорях.

Автобус №234 Мурманск - Ревда - Ловозеро

Автобус ходит ежедневно. От мурманского вокзала отправление в 12.00 и 16.00 с понедельника по четверг. В это же время, а также в 20.30 с пятницы по воскресенье. Из Ловозера отправление в 5.30 и 8.00 с понедельника по четверг. В остальные дни - в 8.00 и 16.30. Цена билета 800-850 рублей.

Автобус №236 Мурманск - Полярный

Автобус ходит ежедневно. С мурманского вокзала отправление по будням с 6.45 до 22.00 (каждый час). В субботу с 9.00 до 20.00, в воскресенье с 9.00 до 21.00. Из Полярного (улица Советская) автобус курсирует с 5.30 до 20.00 по будням. В субботу и воскресенье - с 7.00 до 20.00.

Автобус №237 Мурманск - Снежногорск

Автобус ходит ежедневно. С мурманского вокзала отправление по будням и в субботу с 7.30 до 21.30. В воскресенье с 9.30 до 21.30. Со Снежногорска (улица Флотская,2) автобус курсирует с 6.45 до 19.00. В воскресенье - также, но рейсов поменьше. Цена билета - 240 рублей.

Автобус №238 Мурманск - Гаджиево

Автобус ходит ежедневно. С мурманского вокзала курсирует с 8.45 до 21.15. С автостанции в Гаджиево - с 6.40 до 19.30. Цена билета - 300 рублей.

Автобус №239 Мурманск - Апатиты - Кировск

Автобус ходит ежедневно. С мурманского вокзала отправление по будням в 13.00, 14.00, 16.00 и 17.00. С Кировска - в 5.00, 6.30, 8.00 и 9.30. По выходным от Мурманска автобус ходит в 13.00 и 16.00, из Кировска - в 6.30 и 8.00. Время в пути - 3,5 часа. Из Апатит до Мурманска - 3 часа.

Автобус №241 Мурманск - Североморск-3 - Териберка

Отправление с мурманского вокзала по понедельникам в 17.40. Из Лодейного в понедельник, вторник, четверг и субботу - в 7.00. В среду, пятницу и воскресенье рейсы только из Мурманска - отправление в 18.00. Автобус делает остановку в Североморск-3. Время в пути - 4 часа. Стоимость билета - 582 рубля.

Автобус №245 Мурманск - Мончегорск - Енский - Ковдор

Автобус ходит по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Мурманска в 15.00. Из Ковдора - в 4.30. Время в пути - 4,5 часа. Делает остановки в Мончегорске и Енском.

Автобус №246 Мурманск - Белокаменка - Полярный

Автобус ходит ежедневно. Отправление из Мурманска в 10.00 и 18.00. Из Полярного - в 6.40 и 14.00. Время в пути - два часа. Есть остановки в Коле, Междуречье (Совхоз Полярная Звезда) и Белокаменке.

Автобус №254 Мурманск - Оленегорск - Ковдор

Автобус ходит по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. От мурманского вокзала выезд в 15.30. Отправление из Ковдора - в 6.00. Есть остановка в Оленегорске. Время в пути - 4,1 часа.

Дополнительную информацию можно уточнить в справочной службе автовокзала Мурманска по телефону: 8 (8152) 45-48-84

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