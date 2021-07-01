Как с 1 июля 2021 года в Мурманской области вырастут тарифы на ЖКУ

Тарифы на тепло устанавливаются с учетом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров тарифов в муниципалитетах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Если 1 июня мы встречаем с радостью (все-таки первый день лета!), то вот 1 июля вызывает противоречивые чувства: с этого дня в Мурманской области традиционно повышаются тарифы на "коммуналку". Разбираемся, за что будем платить больше и на сколько.

Рост платы за коммунальные услуги составит 3,2%, что почти равно среднему показателю по стране – 3,3%. Для сравнения: в Чечне плата за ЖКУ вырастет на 6,5%, в Новгородской области — на 6,4%, в Якутии — на 6%.

Тарифы на тепло устанавливаются с учетом индивидуальных особенностей каждого муниципального образования, а также абсолютных размеров тарифов в муниципалитетах. Поэтому там, где установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 рубля/Гкал, изменения тарифов не произойдет. В тех муниципальных образованиях, где установленные на водоснабжение и водоотведение тарифы составляют 45 рублей/кубометр и выше, тарифы останутся прежними, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

Платить больше придется за вывоз твердых коммунальных отходов. Новый тариф - 922,93 рубля/кубометр, или 138,44 рубля с человека в месяц.

Сказать, на сколько больше северяне будут платить за электричество и отопление, коротко не получится. Зависит это и от муниципалитета, и от ресурсоснабжающей компании. Самый простой способ – воспользоваться калькулятором тарифов на сайте комитета по тарифному регулированию tarif.gov-murman.ru/activities/tar_calk или обратиться в компанию (все названия указаны в квитанциях) и узнать подробности в деталях. К слову, в этом году сотрудники РБК изучили общероссийский информационно-статистический сборник «Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве» и сообщили, как в разных регионах обстоят дела с теплосистемами и соответствующими тарифами. Самый высокий тариф на тепло в стране оказался в Мурманске - 3719,34 руб./Гкал. Для сравнения: в Санкт-Петербурге — 3208,39 руб./Гкал. Больше всего повезло жителям Абакана: у них самый низкий тариф - 1522,45 руб./Гкал.

Напомним: с 1 января 2021 года выросла плата за капремонт. Теперь жители деревянных домов до трех этажей платят по 3 рубля за квадратный метр, а жители других домов - по 9 рублей вместо 6.

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