Из чего складывается безопасное движение

Эта работа идет в рамках мероприятий, способствующих усилению безопасности дорожного движения.

Разметка в ассортименте

Необычность участка на 14 км автодороги Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел практически незаметна внимательным глазам водителей. Ровное асфальтобетонное покрытие, знаки, разметка… А вот как раз разметка! По инициативе ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск здесь проводятся испытания материалов для дорожной разметки. Нанесены 46 поперечных контрольных линий. Для этого использовались краски, термопластики, холодные пластики и штучные формы разных производителей.

- Цель этих испытаний - увидеть, как со временем будет вести себя разметка, - говорит Александр Яхнюк, начальник ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. - Проблема актуальная. Наибольшее количество предписаний ГИБДД о неудовлетворительных дорожных условиях касаются плохой различимости разметки, общего износа.. Сравнительные испытания проводятся под руководством ООО ЦИТИ «Дорконтроль» и продолжатся в течение 1,5 лет. По их итогам вынесем рекомендации по совершенствованию нормативной базы нанесения разметки.

Эта работа идет в рамках мероприятий, способствующих усилению безопасности дорожного движения. В ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск к этой тематике подходят комплексно. Работает ситуационный центр, который круглосуточно отслеживает ситуацию на автодорогах и работает в постоянном взаимодействии с ситуационными центрами, созданными в подрядных организациях, занимающихся содержанием. Анализируя статистику ДТП, локализуем проблемные места. Иногда приходится идти и на «непопулярные» меры. К примеру, на некоторых участках принято решение о снижении скоростного режима. И мониторинг показывает, что это приводит к положительному результату: количество ДТП снижается.

Да будет свет!

- Почти на 90 процентов обеспечены электроосвещением федеральные дороги, которые проходят по улицам городов и сел, - продолжает Александр Яхнюк. - Этим вопросом в нашем управлении занимались на протяжении ряда лет. В следующем году планируем в рамках капитального ремонта обустроить электроосвещение в населенных пунктах на участке 82-96 км автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия и выйти на 100-процентный показатель, за исключением принятых недавно в федеральное подчинение дорог.

Александр Яхнюк (на фото справа) контролирует ход ремонтно-строительных работ.

Внедряются инновационные разработки, в частности, проекционные пешеходные переходы. Световое проецирование будет выполнено на четырех пешеходных переходах в Липовке, Павловке, Катыне и в районе санатория Борок трассы Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия. Проекционный пешеходный переход появится и на 397 км трассы А-130.

- Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть, дублируя «зебру». - поясняет Александр Яхнюк. - Создается световой коридор, заметный для водителей с расстояния 100-150 метров при любой погоде.

И шире, и лучше

- На наших дорогах ведутся большие проектные работы с расчетом их реализации в 2022-2024 годах, - говорит Александр Яхнюк, начальник ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. - Участки автодороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия с 56 по 78 км и 86 по 107 км, а так же обход Брянска станут четырехполосными. В Орловской области планируем расширить участок Р-120 с 3 по 18 км, а также с 26 по 56 км после обхода Нарышкино. Это позволит к 2025 году получить полноценную четырехполосную дорогу от Орла до Брянска, за исключением города Карачева - там решение намечено в период 2025-2030 годы. В Калужской области до 4-х полос будет доведен 30-ти километровый участок от Медынского до Юхновского района (с 166 по 196 км).

- Сегодня наиболее масштабные ремонтно-строительные работы ведутся на автодороге А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия, - продолжает Александр Яхнюк. - Согласно графику, к концу этого года мы получим полностью обновленную, отвечающую нормативам дорогу от обнинского кольца (108 км) в Калужской области и практически до границы со Смоленской областью.

Благодаря хорошей работе наших компаний-подрядчиков, все производственные задачи выполняются своевременно, а нередко и с опережением плановых сроков. ООО «Черноземье», ООО «Технострой», ЗАО ПКФ «РБДС» - крупнейшие из них. Организации ведут постоянную работу по совершенствованию технологий, модернизации техники. Мы сегодня в числе лидеров по масштабам применения инновационных решений. В частности, по использованию различных типов асфальтобетонных смесей, которые требуются в рамках новых ГОСТов. Учитывая возможности подрядчиков, работают и наши проектировщики. Основные из них - компании «Гео-Проект», «ГеоДорПроект», «Волга-Проект», «Смол-ДорНИИ-Проект».

Опираясь на возможности

Более 200 км региональных автомобильных дорог в Смоленской и Калужской областях в прошлом году стали федеральными. Это проходящий через эти регионы участок автодороги Р-132 «Золотое кольцо» и Южный обход Калуги.

- После завершения строительства Северного обхода Калуги, он будет также федеральной автодорогой, - сообщил Александр Яхнюк. - Для нас это абсолютно логично. Кольцевая дорога вокруг Калуги примет на себя большой поток транзитного автотранспорта с федеральных трасс.

Участок испытаний материалов для разметки расположен на дороге с интенсивным движением.

В планах на 2022 год придание федерального статуса автодороге Смоленск-Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в пределах Смоленской области. На 2024 год - автодороге Калуга-Медынь-Верея в границах Калужской области.

- Такие временные разрывы связаны, прежде всего, с большими затратами на приведение этих дорог в нормативное состояние, - поясняет Александр Яхнюк. - Так, по Р-132 «Золотое кольцо» на участке от Калуги до Вязьмы, за исключением населенного пункта Климов Завод, планируем проектирование дороги из 4-х полос, чтобы соответствовать растущей здесь интенсивности движения. А вот на участке от Вязьмы до Ржева приняли решение сделать ремонт, оставив две полосы.

Сегодня для развития сети качественных трасс в регионах предлагается формирование опорной сети дорог. Такие дороги проходят через несколько районов и решают задачи обеспечения внутренних связей, развития потенциала отдельных территорий. Совместно с регионами мы эту работу ведем.

К вопросам безопасности относим и инфраструктуру объектов сервиса. Конечно, это рыночная тематика, но в меру своих возможностей стараемся на нее влиять. Для себя решили, что все капитальные ремонты будем делать с учетом строительства площадок для отдыха. И здесь предлагаем два решения - либо инвестор заходит на эту площадку и разворачивает инфраструктуру, либо использует съезды-заезды, площадку, чтобы за их пределами развивать свой бизнес. Этот механизм позволяет бизнесу оптимизировать капитальные затраты на устройство объектов сервиса.

- Безопасность дорожного движения - это то, с чем надо считаться всем, - подчеркивает Александр Яхнюк. - Снять усталость на площадке отдыха с предоставлением качественных услуг - одна из граней большой и системной работы по улучшению дорожной сети, удобству передвижения по ней.

СКАЗАНО

Александр Яхнюк, начальник ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск:

«В регионах есть понимание, что решается государственная задача развития дорожной сети, которая позитивно сказывается и на развитии самих субъектов Федерации».

НАША СПРАВКА

1510 км составляет длина автомобильных дорог, закрепленных за ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск в Калужской, Смоленской, Брянской и Орловской областях.

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