В Северодвинске капитан 3-го ранга три месяца симулировал коронавирус

Северянина признали виновным по части 1 статьи 339 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Капитан 3-го ранга из Северодвинска решил обернуть пандемию коронавируса в свою пользу. Он предоставил поддельные документы начальству о том, что заболел COVID-19, а сам уехал развлекаться.

- Находясь в служебной командировке, военнослужащий сообщил вышестоящему командованию, что заболел COVID-19. В подтверждение предоставил две медицинские справки, на основании которых ему с 10 сентября по 2 декабря 2020 года дали время для лечения, - сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Как позже выяснилось, офицер не был болен, а предоставленные фальшивые медицинские документы купил у незнакомца. Время, которое ему отвели на лечение, он проводил в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

Северянина признали виновным по части 1 статьи 339 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана". Северодвинский гарнизонный военный суд назначил капитану 3-го ранга наказание - 9 месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия.

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