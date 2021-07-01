Плавбаза «Лепсе» перестала быть «плавучим Чернобылем»

На заседании общественного совета стало известно, что «Лепсе» больше не представляет угрозу для общества. Фото: Атомфлот

Плавучую техническую базу «Лепсе» ввели в экплуатацию в 1934 году как судно-заправщик атомного ледокольного флота. А в 1988 году его вывели из эксплуатации, при этом в пеналах и кессонах хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) судна находились 639 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), часть из которых повреждена. После этого началась долгая работа над тем, чтобы обезопасить «Лепсе», которую называли одной из главных экологических угроз для Мурманской области.

- Из-за потенциальных рисков высокого радиационного загрязнения судно называли «плавучий Чернобыль», «склад ядерных отходов». Утилизация базы «Лепсе» является важным проектом по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России, - рассказали в логистическом центре ЯТЦ «Росатом».

Был разработан проект по утилизации «Лепсе», в последние 10 лет ею занимался судоремонтный завод «Нерпа». К финальной точке, которой стали выгрузка и вывоз отработавшего ядерного топлива из хранилищ плавбазы, шли долгих 30 лет. И только сейчас можно сказать, что она больше не представляет опасности.

- Такой вердикт вынесли участники расширенного заседания Общественного совета по вопросам использования атомной энергии Мурманской области. 11 июня 2021 года на специальную накопительную площадку ФГУП «Атомфлот» были доставлены последние 19 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), находившиеся в кессонах плавучей технической базы. Основной же массив топлива (620 ОТВС) выгрузили и вывезли год назад, а в начале 2021 года отправили на ПО «Маяк» в Челябинскую область, - сообщили на судоремонтном заводе «Нерпа».

После выгрузки последних контейнеров с ОЯТ и отправки их на переработку окончательно сформированная носовая блок-упаковка плавтехбазы «Лепсе», как и ранее кормовая, будет транспортироваться в пункт долговременного хранения реакторных отсеков в Сайду-Губу. Это планируется завершить в 2022 году.

Выгрузка и вывоз отработавшего ядерного топлива из хранилищ плавбазы шли 30 лет. Фото: bellona.ru

СПРАВКА

Роковой шторм для «Лепсе»

Судно было названо в честь участника трех русских революций рабочего Ивана Лепсе и заложено на Николаевской верфи в 1934 году. В 1959 году при постройке атомного ледокола «Ленин» выяснилось, что для нормальной эксплуатации ледокола необходимо судно сопровождения, специально оборудованное для приема радиоактивных отходов и охлаждающих вод реакторных контуров. Выбор специалистов пал на сухогруз «Лепсе» из-за очень прочного по тем временам корпуса. И уже в 1961 году Адмиралтейский завод в Ленинграде переоборудовал судно для новых целей.

В период с 1963-го по 1981 год «Лепсе» провел 14 операций по перезарядке ядерного топлива на атомных ледоколах «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». В 1981 году судно переоборудовали в хранилище отработавшего ядерного топлива, радиоактивных отходов, оснастки.

В 1984 году судно отправилось в свой последний рейс и в Карском море попало в сильный шторм. Радиоактивная вода выплеснулась в помещение хранилища, и потом его не удалось полностью дезактивировать. С тех пор уровень радиации во всех помещениях «Лепсе» остается высоким, что мешает его утилизации. С конца 1980-х годов «Лепсе» стояло у причала, представляя собой все большую потенциальную ядерную и радиационную угрозу.

10 сентября 1986 года было принято специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о проекте по утилизации судна.

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