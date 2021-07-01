«Адмирал Ушаков» отработал артиллерийские стрельбы

Эскадренный миноносец имеет мощное артиллерийское вооружение. Фото: Пресс-служба Северного флота

Эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал стрельбы батареями универсального калибра по воздушным, береговым и морским целям.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки корабля в акватории Баренцева моря, недалеко от побережья Кольского полуострова. Район выполнения боевых упражнений был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

Эскадренный миноносец вышел в море в начале недели по завершении цикла базовой подготовки. На морских полигонах корабль отработал маневрирование и проверку технических средств связи, навигации и радиолокационного вооружения, осуществил проход по условно заминированной акватории в обеспечении базовых тральщиков соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» входит в состав самого крупного надводного соединения ВМФ России – дивизии ракетных кораблей - наряду с флагманом Северного флота тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и новыми фрегатами «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Эскадренный миноносец имеет мощное артиллерийское вооружение – две спаренные 130-миллиметровые артиллерийские установки, а также комплексы противокорабельного и зенитно-ракетного оружия.

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