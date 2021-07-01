В Заполярье избрали новый состав Совета представителей саами

Новый состав Совета выбирается каждые два года. Фото: Министерство внутренней политики МО

25 июня в Мурманске состоялось первое заседание нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Круг лиц, ответственных за защиту прав саами, обновляется каждые два года. Туда входят, конечно же, сами представители коренного народа, а также по одному представителю от правительства региона и Общественной палаты.

Одним - оленеводство, другим – рыболовство

С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, который пожелал новому составу Совета успешной и плодотворной работы на благо коренного народа.

- Уверен, что новый состав Совета продолжит работать с теми же упорством и преданностью делу. Ваша активность и самоотдача, умение проявлять инициативу, настойчивость в достижении целей станут залогом эффективной деятельности, – подчеркнул Владимир Васильевич.

В первую очередь, на заседании избрали руководящие органы и распределили обязанности по основным направлениям деятельности. Председателем Совета единогласно избрали представителя родовой общины саами «Канентъявр» Андрея Агеева, заместителем председателя – представителя родовой общины саами «Роавас Чуллм» Максима Хомюка, а секретарем – представительницу территориально-соседской общины саами «Тулома» Ирину Павленко. Также распределили, кто и чем будет заниматься. Оленеводство – под ответственностью Максима Васильева и Василия Филиппова. Рыболовство легло на плечи Ивана Матрехина и Андрея Агеева, а культурным развитием саами займутся Ирина Павленко и Елена Толстенко. Защита исконной среды обитания народа саами и традиционного образа жизни теперь в руках Максима Хомюка и Полины Харыбиной, строительство национальных традиционных жилищ – под руководством Ивана Головина и Анастасии Рандо. Также члена Совета Максима Хомюка выбрали в качестве представителя в комиссию по выделению путевок в санатории для саами.

Оленеводство теперь в зоне ответственности Максима Васильева и Василия Филиппова. Фото: Правительство МО

Дела насущные

После этого на заседании обсудили вопрос о предоставлении госуслуги по учету лиц, которые относятся к коренным малочисленным народам России.

- Решили, что нужно проводить выездные встречи совместно с сотрудниками администраций тех муниципальных образований, где традиционно живут саами, а также со специалистами МФЦ для консультаций по вопросу включения в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, - сообщили в министерстве внутренней политики Мурманской области.

В завершение заседания членам Совета рассказали о возможности участия в конкурсе по реализации проектов в сфере волонтерства и конкурсе молодежных инициатив, а также в конкурсном отборе на предоставление грантов общественным объединениям, общинам саами, организованных министерством внутренней политики Мурманской области.

СПРАВКА

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области действует в регионе с 2009 года.

За годы своей работы Совет зарекомендовал себя успешной площадкой, где рассматриваются вопросы по наиболее важным для саамского народа направлениям.

Основная цель Совета – разработка и реализация организационных, экономических и правовых мер, направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов саами.

К задачам Совета относится участие в подготовке и принятии исполнительными органами государственной власти Мурманской области решений по вопросам выработки и реализации государственной политики в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов саамов.

Примером конструктивной совместной работы Совета с органами власти является внесение мурманской западной и мурманской восточной популяции дикого северного оленя в Красную книгу России, а также внесение изменений в границы Ловозерского района в части включения в него озера Умбозеро.

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