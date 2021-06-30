В ЕР создают единый волонтерский центр помощи во время пандемии

За время пандемии активисты передали медучреждениям 200 автомобилей для перевозки врачей. Фото: Пресс-служба ЕР

В «Единой России» сообщили о создании единого волонтерского штаба по оказанию помощи медицинским работникам, на которых возросла нагрузка из-за третьей волны коронавируса.

Как сообщает nashgorod.ru, в число волонтеров штаба ЕР войдут активисты партии, ОНФ, движений «Мы вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», а также «Молодая Гвардия Единой России». Последние будут отвечать за координацию и определение самых востребованных видов помощи. Известно, что большинство добровольцев будут развозить медиков на машинах и дежурить на горячих линиях.

Отмечается, что штаб организовали на базе уже действующих волонтерских организаций по всей России.

«Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не останавливали. Более того, нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан», - отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам главврача московской “Коммунарки” Дениса Проценко, волонтеры – «это крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом». Сегодня в список добровольцев записались уже 20 тысяч человек, и набор людей продолжается.

Как сообщает сайт ER.ru, свой первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла весной 2020 года в Калуге. Через несколько недель штабы заработали во всех регионах страны. В них начали работать свыше 100 тысяч активистов, среди которых оказались студенты, общественники, бизнесмены и просто активные граждане.

За время пандемии они передали медучреждениям 200 автомобилей для перевозки врачей, а наиболее пострадавшим от коронавируса регионам были поставлены реанимационные автомобили. Помимо этого, активисты и депутаты партии в течение нескольких месяцев занимались автоволонтерством и помогали врачам получить продуктовые наборы. Волонтеры помогли сотням тысяч россиян, которые были вынуждены соблюдать режим самоизоляции.

“К сожалению, пандемия коронавируса вновь набирает обороты. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе значительно увеличилась нагрузка на систему здравоохранения. В этой связи главная задача – сплотить всех тех, кто готов оказать помощь медикам в сложившейся ситуации. Для решения данной задачи в Мурманской области создается единый волонтерский штаб, который объединит добровольцев регионального отделения партии, ОНФ, «Волонтеров-медиков», представителей других волонтерских движений и общественных организаций. Приоритеты в работе волонтеров остаются теми же. Это помощь врачам в «красных» зонах, маршрутизация пациентов в медицинские учреждения, прививочные пункты, прием звонков и автоволонтёрство”, - сказал руководитель волонтерского центра партии в Мурманской области Татьяна Сахарова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru