В Мурманске свекла по 100 рублей?! Откуда такие цены?

Из-за пандемии цены на продукты выросли, но не только она причина наших худеющих кошельков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупка продуктов в магазине несет в себе все больший стресс для северян: цены растут даже не еженедельно, а ежедневно. Если еще в конце 2020 года подсолнечное масло одной из марок стоило в пределах 100-110 рублей в зависимости от торговой точки, то теперь уже 170-190. Некоторые виды продуктов подорожали на 110 - 180%!

О том, что цены могут вырасти, в Мурманской области заговорили еще в прошлом году. Но тогда помимо традиционной причины – изменение курса доллара – появилась еще одна: обрушение во время паводка железнодорожного моста на перегоне между станциями Кола и Выходной. Его восстановили в рекордный срок – 105 дней, но логистика региона успела испытать стресс. Многие торговые компании возят товары по железной дороге, которая дешевле, чем трасса «Кола». На период, пока строили новый мост, правительство Мурманской области ввело мониторинг, чтобы сети не использовали ЧП как возможность поднять цены.

Но в этом году, слава Богу, мост на месте, а вот цены кусаются. Речь даже не о несезонных товарах вроде клубники зимой, которые традиционно дорожают. И не о «товарах дня», как яйца перед Пасхой (все мы помним, как этой весной яйца выросли в цене почти в 2 раза).

- Свекла, обычная свекла, которая стоила раньше рублей 30-40 за кило, уже почти 100 рублей! Скоро воздух будем есть, - сетует пенсионерка из Мурманска Инна Валерьевна.

В апреле, по данным «Мурманскстата», больше всего подорожали куриные яйца, мясо птицы, соль, соусы, специи, концентраты, фруктово-ягодные консервы, кофе, говяжья печень, маргарин, мороженое рыбное филе, макаронные изделия, безалкогольные напитки. С 15 по 21 июня «кусаться» стали картофель (на 5,8%), морковь (на 5,4%), баранина (кроме бескостного мяса), репчатый лук (на 2,2%), шлифованный рис (на 1,1%). Зато подешевели свежая белокочанная капуста (на 4,1%), куриные яйца (на 3,5%), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,3%).

За ответом на вопрос, что происходит с ценниками в магазинах, «КП»-Мурманск» обратилась в правительство Мурманской области.

- Рост цен на овощи в начале лета является сезонным фактором, когда новый урожай еще не собран и в реализацию поступают остатки прошлогоднего урожая. Ситуация повторяется ежегодно, и если в начале лета овощи растут в цене, то далее цены на них снижаются. В министерство развития Арктики и экономики Мурманской области до настоящего времени обращений от предпринимателей по вопросу оказания консультативной помощи в связи с ростом цен не поступало. Министерство регулярно проводит мониторинг цен на социально значимые продукты питания совместно с органами местного самоуправления, результаты которого еженедельно направляются в прокуратуру Мурманской области, - сообщили в правительстве региона.

Как уточнили нашей редакции в одной из сетей магазинов Мурманска, сказываются на ценах и другие факторы, помимо сезонных. Например, в прошлом году был неурожай картошки, поэтому сейчас она стоит дороже, чем обычно. Отечественные овощи, которые только зреют на грядках, заменяют импортные аналоги, которые зависят от курса доллара. К тому же непростая ситуация складывается с морскими перевозками, которыми часто в Россию ввозят товары из других стран, что тоже приводит к накрутке цен. Как отмечают рыбопромышленники, в Северо-Западном регионе сохраняется спрос у покупателей на скумбрию и сельдь, что позволяет торговым сетям чуть поднимать на них цену, ведь если есть спрос, то и прибавку в пару процентов к цене покупатели «простят».

Рост цен на популярные товары тоже не новая практика. Как и рекламный ход «новый урожай»: северяне, соскучившиеся по свежим овощам и фруктам, все равно будут брать то, что созрело недавно, чем копаться в лотках с прошлогодними товарами.

Ждать ли северянам хоть какого-то снижения цен на продукты? Пока не стоит. Летом, когда многие уезжают в отпуска, торговым сетям невыгодно это делать, ведь они и так теряют выручку.

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