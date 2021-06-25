Пропавший в Архангельской области самолет сгорел, экипаж в больнице

На поиски самолета ушло около трех часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 24 июня в Ленском районе Архангельской области шли поиски пропавшего легкомоторного самолета. Борт «Пайпер ПА-28» находился на плановом облете леса с целью мониторинга пожарной обстановки.

В 12.55 частный самолет с двумя членами экипажа вылетел с с посадочной площадки «Верхняя Тойма». В 18.45 командир в последний раз вышел на связь, около восьми вечера спасателям передали информацию о пропавшем судне. Около 00.30 стало известно, что его обнаружили почти в 19 километрах от деревни Козьмино.

Самолет сгорел, экипаж доставлен в больницу. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

- Полет проходил в штатном режиме. Потом, по предварительным данным, у легкомоторного самолета отказал двигатель. Транспортная прокуратура незамедлительно скоординировала работу спасательных служб, на поиски вылетел вертолет «МИ-8», пропавший самолет обнаружен. Воздушное судно сгорело, два члена экипажа доставлены спасателями и бригадой скорой помощи в Котласскую городскую больницу, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В Котласскую прокуратуру вызван собственник судна для дачи показаний, ведь по происшествию проводится проверка.

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