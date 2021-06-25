КНЦ РАН и ФосАгро реализуют новый исследовательский проект в области переработки руды

В совещании приняли участие заместитель председателя совета директоров ФосАгро Андрей Г. Гурьев, генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг и председатель Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев. Фото: ПАО "ФосАгро"

Об этом стороны договорились на совещании, в котором приняли участие заместитель председателя совета директоров ФосАгро Андрей Г. Гурьев, генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг и председатель Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.

- Я думаю, что это - историческая встреча, которая не имеет прецедентов по крайней мере в новейшей истории Кольского научного центра. По нашему мнению, аналогов этому проекту в XXI веке нет, - подчеркнул, комментируя итоги совещания, председатель Кольского научного центра Сергей Кривовичев.

В рамках совместного проекта ФосАгро и КНЦ РАН, направленного на решение проблемы переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд, ученые Кольского научного центра уже ведут работы по изучению значимых с точки зрения производства разновидностей руды, разрабатывают оптимальные режимы рудоподготовки и селективной флотации, технолого-минералогическое 3d-картирование запасов руды, а также подбирают эффективные и экологичные флотационные реагенты. Однако, мощностей имеющейся в распоряжении ученых опытной лаборатории не хватает для проведения необходимого числа проб. В ходе совещания стороны договорились о том, что компания «ФосАгро» инвестирует в дооснащение и модернизацию лаборатории, а также профинансирует капитальный ремонт здания, где она расположена.

- Мы договорились о том, что компания «ФосАгро» инвестирует в развитие и модернизацию этой лаборатории для того, чтобы коллеги непосредственно внутри структуры Кольского научного центра РАН могли экспериментальным путём определять методологию, реагенты, технологические процессы и температурные режимы, которые были бы оптимальны для конкретного вида руд в зависимости от их минералогического состава, окисленности и других физико-химических характеристик, - отметил, комментируя итоги совещания, генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Новый проект стал развитием соглашения о долгосрочном сотрудничестве в научно-технической, инновационной и учебно-образовательных сферах, заключенного между КНЦ РАН и ФосАгро в августе 2020 года. При этом в целом история сотрудничества отечественного агрохимического гиганта и Российской академии наук ведется с 2018 года, когда ФосАгро стала одной из первых частных компаний, заключившей соглашение с РАН. Стороны взаимодействуют в вопросах развития производства удобрений, кормовых фосфатов и апатитового концентрата, увеличения глубины переработки минерального сырья, сбалансированного питания растений, животных и людей. На Петербургском международном экономическом форуме-2021 было подписано новое соглашение с РАН, на этот раз о сотрудничестве в сфере контроля за изменениями климата и минимизации воздействия на окружающую среду.

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