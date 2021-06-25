Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июня 2021 0:35

Завершены поиски пропавшего в Архангельской области легкомоторного самолета

Проводивший мониторинг лесопожарной обстановки экипаж перестал выходить на связь
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На поиски самолета ушло около трех часов.

На поиски самолета ушло около трех часов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 20.30 24 июня в МЧС Архангельской области поступило сообщение, что на связь перестал выходить экипаж из двух человек легкомоторного самолета, находившегося на мониторинге лесопожарной обстановки в Верхнетоемском районе на юго-востоке региона.

В последний раз капитан судна передавал данные о полете в 18.45. Поисками самолета занимались спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы. В 00.30 25 июня стало известно, что поисковая операция завершилась.

- Самолет найден, экипаж жив, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На полуострове Средний браконьер убегал от пограничников и застрял в снегу. При мужчине нашли 138 килограммов камчатского краба (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

ЧППроисшествия: ЧП