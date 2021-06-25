Завершены поиски пропавшего в Архангельской области легкомоторного самолета

На поиски самолета ушло около трех часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 20.30 24 июня в МЧС Архангельской области поступило сообщение, что на связь перестал выходить экипаж из двух человек легкомоторного самолета, находившегося на мониторинге лесопожарной обстановки в Верхнетоемском районе на юго-востоке региона.

В последний раз капитан судна передавал данные о полете в 18.45. Поисками самолета занимались спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы. В 00.30 25 июня стало известно, что поисковая операция завершилась.

- Самолет найден, экипаж жив, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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