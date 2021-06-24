Лейкоз – опасное заболевание крупного рогатого скота

Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническое вирусное заболевание опухолевой природы

Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническое вирусное заболевание опухолевой природы, которое может протекать как бессимптомно, так и с проявлением лимфоцитоза и злокачественными образованиями в кроветворных и других органах и тканях.

Возбудителем лейкоза является онкогенный РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Retroviridae рода Deltaretrovirus.

Инкубационный период болезни составляет от 2 месяцев до 6 лет.

Этот вирус поражает крупный рогатый скот всех возрастов. Заражение может произойти через кровь, молоко, биологические жидкости, предметы, содержащие лимфоидные клетки животных, в которых находится вирус лейкоза крупного рогатого скота, а также сперму инфицированных быков.

После заражения в организме животных образуются специфические антитела против вирусных антигенов. Заразившись однажды, животные остаются инфицированными пожизненно. При этом ослабляется иммунная система организма, больные коровы становятся значительно восприимчивее к инфекционным и незаразным заболеваниям. Вследствие этого увеличивается яловость, снижается выход телят, наблюдаются аборты. Телята от таких коров чаще страдают расстройствами пищеварения и болезнями органов дыхания.

Распространение болезни может нанести значительный экономический ущерб. Лейкоз может привести к уменьшению надоев, недополучению приплода молодняка, преждевременной выбраковке маточного поголовья и быков–производителей, утилизации мяса и других продуктов убоя от больных животных, нарушению воспроизводительной функции больных коров, ограничению племенной и хозяйственной деятельности в неблагополучных по лейкозу сельскохозяйственных животноводческих организациях.

Понижается качество молочной и мясной продукции. Без термической обработки молоко зараженного скота нельзя использовать в реализацию без ограничений, поэтому добавляются затраты на пастеризацию молока. И, конечно же, продажа племенного скота из таких хозяйств запрещена.

1 сентября 2021 года вступят в силу «Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 156. Приказ будет действовать до 1 сентября 2027 года.

В соответствии с правилами, в целях предотвращения возникновения и распространения лейкоза физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых животных, обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов государственной ветеринарной службы восприимчивых животных для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание лейкозом;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также находившихся в одном помещении восприимчивых животных, которые могли контактировать с ними. Обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по лейкозу в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635;

- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.

Комплектование хозяйств должно осуществляться здоровыми восприимчивыми животными, подвергнутыми в течение последних 180 календарных дней до дня поступления в хозяйство исследованиям на лейкоз, методами, предусмотренными настоящими ветеринарными правилами.

По возникающим вопросам обращайтесь в Управление:

- Отдел ветеринарного надзора по Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми и Ненецкому автономному округу: в Петрозаводске - (8142) 56-60-20, в Архангельске - (8182) 28-63-57, в Сыктывкаре - (8212) 21-82-57.

- Отдел ветеринарного надзора по Мурманской области: (8152) 45-54-22.