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Туризм23 июня 2021 13:15

Топ-5 диких мест Мурманской области

Уехать подальше от цивилизации - это возможно на Кольском полуострове
Вера СЛОНСКАЯ
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Кольский полуостров - прекрасное место для любителей активного отдыха.

Кольский полуостров - прекрасное место для любителей активного отдыха.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Цифровая детоксикация, экстрим, сложности нахождения в дикой природе, риск встретить медведя, росомаху или другого дикого зверя, холод и дождь, а в конце: "Я сделал это!" Очень многие желающие испытать себя стремятся найти маршруты посложнее и подальше от людей. Все это возможно у нас, на Кольском полуострове. И некоторыми идеями дикого отдыха мы хотим с вами поделиться.

"Кругосветка" вокруг Кольского полуострова

Это комбинированный вариант, когда часть маршрута вы приезжаете на теплоходе "Клавдия Еланская" из Мурманска, а часть идете пешком по Терскому берегу. Теплоход делает остановки в населенных пунктах Островной, Чаваньга, Тетрино, Чапома, Сосновка, Пялица. А потом возвращается в Мурманск. Сход в Островном возможен только при наличии специального разрешения от погрануправления, но в остальных поселках - без проблем. Вот так, высадившись где-нибудь в Чапоме, можно дойти пешком до Варзуги вдоль Белого моря. Отсутствие людей вам полностью обеспечено.

Добраться до труднодоступных мест можно на теплоходе "Клавдия Еланская".

Добраться до труднодоступных мест можно на теплоходе "Клавдия Еланская".

Фото: Олег ФИЛОНОК

"Кругосветка" вокруг полуострова Рыбачий

Еще один прекрасный вариант экстремального путешествия - пройтись вокруг полуостровов Средний и Рыбачий пешком или на велосипеде. В этом варианте путешествия вам будут доступны такие удивительные, дикие и не хоженые места, что можно только диву даваться - почему люди стремятся туда исключительно на машинах и с комфортом. Удивительные скалистые образования, выточенные волнами, касатки, гоняющие косяки трески, и эхо войны, встречающееся на каждом шагу. Есть там и заброшенные воинские части, и подземные зенитные комплексы, и даже шаманское кладбище. Говорят, что пускает оно к себе только людей с хорошей энергетикой, а если вы себя не корректно вели в том месте, то дорога обратно будет запутанная, сложная и тяжелая.

Полуостров Рыбачий.

Полуостров Рыбачий.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Поход в поселок Гранитный

Чтобы туда попасть, есть два варианта - найти проводника, чтобы провел вас из Мурманска, или получить разрешение на проезд в ЗАТО Североморск, откуда есть дорога в поселок Гранитный. Можно попробовать и самостоятельно сориентироваться по картам. Но местами придется и реку форсировать, озера обходить.

Само место очень атмосферное: заброшенный военный поселок, в котором не осталось никого, кроме одной-единственной семейной пары, которая разводит кроликов. У них можно и остановится, и попросить показать уникальные и неповторимые места. Отсюда, кстати, открывается и вид на залив - губу Лобаниху. А если прогуляться в окрестностях, то и до моря можно дойти. В общем, маршрут для самых отчаянных, это точно.

Поход по Ловозерским тундрам

Сейдозеро знакомо всем, и особого труда добраться туда не составляет - либо катером из Ловозера, либо пешком с ревдинского рудника. Но этот маршрут можно разнообразить, если включить в него, например самую высокую точку ловозерских тундр - гору Ангвундасчорр высотой 1120 метров. Ловозерские тундры раскинулись между Ловозеро и Умбозером, а их сердцем является Сейдозеро. Это традиционное место выпаса оленей саамами, а еще там можно увидеть цирки Раслака - ледниковые чаши с диаметром в несколько километров. Одно время верили, что это остатки древних храмов, потом народ решил, что это место - взлетная площадка для летающих тарелок. Как бы там ни было, вся территория Ловозерских тундр - место силы для коренного народа. И прогуляться по ним весьма интересно.

Ловозерские тундры.

Ловозерские тундры.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Остров Кильдин

Добраться туда можно только по воде. Имеет смысл договориться с хозяином лодки о заброске и возврате на большую землю.

Одни геологи утверждают, что это часть Кольского полуострова, другие — что это северный отрог Уральских гор. Самая необычная версия, что этот остров — метеорит, который упал с неба на землю. Сейчас там еле теплится жизнь, вахтовым методом несут службу несколько воинских частей , а когда-то тут бурлила жизнь - было много воинских частей, где люди жили семьями. Несет на себе Кильдин и эхо войны, и касание ГУЛАГа, и легенды о чертовых камнях.

Чтобы туда попасть, нужно разрешение погрануправления. За пять дней реально обойти весь остров и захватить разные кусочки истории.

Полуостров Кильдин.

Полуостров Кильдин.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Мы надеемся, что ваше путешествие по Кольскому станет незабываемым приключением на всю жизнь! Помните, что если отправляетесь в экстремальный поход, предупредите о нем МЧС, не забывайте о качественной экипировке. Готовьтесь тщательно, оценивайте свои силы, чтобы получить удовольствие, а не проблемы.

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