Топ-5 диких мест Мурманской области

Кольский полуостров - прекрасное место для любителей активного отдыха. Фото: Олег УКЛАДОВ

Цифровая детоксикация, экстрим, сложности нахождения в дикой природе, риск встретить медведя, росомаху или другого дикого зверя, холод и дождь, а в конце: "Я сделал это!" Очень многие желающие испытать себя стремятся найти маршруты посложнее и подальше от людей. Все это возможно у нас, на Кольском полуострове. И некоторыми идеями дикого отдыха мы хотим с вами поделиться.

"Кругосветка" вокруг Кольского полуострова

Это комбинированный вариант, когда часть маршрута вы приезжаете на теплоходе "Клавдия Еланская" из Мурманска, а часть идете пешком по Терскому берегу. Теплоход делает остановки в населенных пунктах Островной, Чаваньга, Тетрино, Чапома, Сосновка, Пялица. А потом возвращается в Мурманск. Сход в Островном возможен только при наличии специального разрешения от погрануправления, но в остальных поселках - без проблем. Вот так, высадившись где-нибудь в Чапоме, можно дойти пешком до Варзуги вдоль Белого моря. Отсутствие людей вам полностью обеспечено.

Добраться до труднодоступных мест можно на теплоходе "Клавдия Еланская". Фото: Олег ФИЛОНОК

"Кругосветка" вокруг полуострова Рыбачий

Еще один прекрасный вариант экстремального путешествия - пройтись вокруг полуостровов Средний и Рыбачий пешком или на велосипеде. В этом варианте путешествия вам будут доступны такие удивительные, дикие и не хоженые места, что можно только диву даваться - почему люди стремятся туда исключительно на машинах и с комфортом. Удивительные скалистые образования, выточенные волнами, касатки, гоняющие косяки трески, и эхо войны, встречающееся на каждом шагу. Есть там и заброшенные воинские части, и подземные зенитные комплексы, и даже шаманское кладбище. Говорят, что пускает оно к себе только людей с хорошей энергетикой, а если вы себя не корректно вели в том месте, то дорога обратно будет запутанная, сложная и тяжелая.

Полуостров Рыбачий. Фото: Олег ФИЛОНОК

Поход в поселок Гранитный

Чтобы туда попасть, есть два варианта - найти проводника, чтобы провел вас из Мурманска, или получить разрешение на проезд в ЗАТО Североморск, откуда есть дорога в поселок Гранитный. Можно попробовать и самостоятельно сориентироваться по картам. Но местами придется и реку форсировать, озера обходить.

Само место очень атмосферное: заброшенный военный поселок, в котором не осталось никого, кроме одной-единственной семейной пары, которая разводит кроликов. У них можно и остановится, и попросить показать уникальные и неповторимые места. Отсюда, кстати, открывается и вид на залив - губу Лобаниху. А если прогуляться в окрестностях, то и до моря можно дойти. В общем, маршрут для самых отчаянных, это точно.

Поход по Ловозерским тундрам

Сейдозеро знакомо всем, и особого труда добраться туда не составляет - либо катером из Ловозера, либо пешком с ревдинского рудника. Но этот маршрут можно разнообразить, если включить в него, например самую высокую точку ловозерских тундр - гору Ангвундасчорр высотой 1120 метров. Ловозерские тундры раскинулись между Ловозеро и Умбозером, а их сердцем является Сейдозеро. Это традиционное место выпаса оленей саамами, а еще там можно увидеть цирки Раслака - ледниковые чаши с диаметром в несколько километров. Одно время верили, что это остатки древних храмов, потом народ решил, что это место - взлетная площадка для летающих тарелок. Как бы там ни было, вся территория Ловозерских тундр - место силы для коренного народа. И прогуляться по ним весьма интересно.

Ловозерские тундры. Фото: Олег ФИЛОНОК

Остров Кильдин

Добраться туда можно только по воде. Имеет смысл договориться с хозяином лодки о заброске и возврате на большую землю.

Одни геологи утверждают, что это часть Кольского полуострова, другие — что это северный отрог Уральских гор. Самая необычная версия, что этот остров — метеорит, который упал с неба на землю. Сейчас там еле теплится жизнь, вахтовым методом несут службу несколько воинских частей , а когда-то тут бурлила жизнь - было много воинских частей, где люди жили семьями. Несет на себе Кильдин и эхо войны, и касание ГУЛАГа, и легенды о чертовых камнях.

Чтобы туда попасть, нужно разрешение погрануправления. За пять дней реально обойти весь остров и захватить разные кусочки истории.

Полуостров Кильдин. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мы надеемся, что ваше путешествие по Кольскому станет незабываемым приключением на всю жизнь! Помните, что если отправляетесь в экстремальный поход, предупредите о нем МЧС, не забывайте о качественной экипировке. Готовьтесь тщательно, оценивайте свои силы, чтобы получить удовольствие, а не проблемы.

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