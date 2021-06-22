Финляндия смягчила режим въезда в страну

Финляндия пускает через свою границу жителей других стран, но при определенных условиях. Фото: Александр ГЛУЗ

Уже год жители Мурманской области могут лишь мечтать о поездках в Финляндию или Норвегию. Но все-таки при некоторых условиях попасть в эти страны можно.

С 21 июня 2021 года Финляндия немного изменила режим въезда и выезда из страну в условиях пандемии коронавируса. Пока ограничения действуют до 11 июля 2021 года. Финская пограничная служба не дает разрешений, и нужно понимать, что лицо, желающее въехать, должно самостоятельно проверять возможность или невозможность въезда. Окончательное решение принимается только при пересечении государственной границы с Финляндией.

Граждане Финляндии, ЕС и Шенгенской зоны

Для России действует вторая категория ограничений. Из нашей страны могут вернуться в Финляндию граждане Республики и члены их семей; проживающие в Финляндии граждане стран ЕС и Шенгенской зоны, а также члены их семей; имеющие вид на жительство, граждане Великобритании и члены их семей, проживающие в Финляндии, которых касается соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского Союза.

Через Финляндию транзитом могут проехать в другие страны ЕС и Шенгенские страны граждане других стран ЕС и Шенгенской зоны, а также члены их семей; граждане третьих стран, проживающие в другой стране ЕС или одной из Шенгенских стран на основании вида на жительство, граждане Великобритании и члены их семей, проживающие в Финляндии, которых касается соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского Союза.

Общественные дела

В Финляндию из России могут въехать лица, находящиеся при исполнении своих обязанностей: выполняющие важные задачи общественного функционирования и обеспечения снабжения; персонал служб здравоохранения и спасательной службы, специалисты по уходу за престарелыми, также государственные служащие. Впускается персонал в сфере транспорта и логистики, дипломаты, персонал международных организаций, военнослужащие и персонал организаций оказания помощи представители государств, принимающие участие в международных переговорах, а также лица, задействованные в работе международных организаций.

Владельцы недвижимости в Финляндии

Владелец недвижимости в Финляндии - квартиры или дачи, может въехать в Финляндию, в том числе, из России. Семья владельца (супруг/супруга и несовершеннолетние дети) также имеет право на въезд.

Транзит через Финляндию

Кстати, можно пролететь транзитом через Финляндию. Во время пересадки не следует покидать транзитную зону аэропорта, но в случае длительного ожидания пересадки можно будет заселиться в отель рядом с аэропортом.

Группа особой категории

Могут в страну заехать и группы особой категории, например, представители культуры, спорта и бизнеса. Достаточным обоснованием в этом случае будут неотложные задачи по обеспечению восстановления, роста, развития региональной экономики или долгосрочного функционирования той или иной отрасли, а также договоренности о взаимности. Заявление должна направить приглашающая сторона непосредственно в Пограничную охрану Финляндии.

Определены категории лиц, которые могут попасть в Финляндию. Туристов среди них пока нет. Фото: Тимур ХАНОВ

Дела семейные

В страну можно въехать из России по неотложным семейным делам, к каким относится рождение собственного ребенка или тяжелая болезнь близкого родственника, собственная свадьба, встреча с родственниками или близкие отношения.

Для встречи с родственниками въезд разрешен родственникам граждан Финляндии, родственникам граждан ЕС/Шенгенских стран, проживающих в Финляндии, и членов их семей, а также родственникам граждан третьих стран, пребывающим в Финляндии на основании вида на жительство. К родственникам относятся супруги, дети, родители, родители супругов, бабушки и дедушки, включая членов семей всех перечисленных (их супруги и несовершеннолетние дети). Сведения о родственных связях, предоставленные службе пограничной охраны, исходно считаются достоверными. Опекун или законный представитель тоже относится к родственнику.

Близкие отношения

Под близкими отношениями подразумеваются отношения между лицами, состоящими в браке или ведущими общее хозяйство в условиях, похожих на брак, независимо от их половой принадлежности. К данному пункту относят также отношения между парами без учета требования непрерывного двухгодичного совместного проживания. Кроме того, при близких отношениях допускаются, например, постоянное проживание в разных странах - дистанционные отношения и другие устоявшиеся формы совместной близости.

Исходно сотрудники Пограничной охраны доверяют заявлению путешественника о близких отношениях, но в некоторых случаях может быть запрошена более подробная информация. Въезд в Финляндию на основании близких отношений разрешен близким партнерам граждан Финляндии, близким партнерам граждан ЕС/Шенгенских стран, проживающих в Финляндии, и членов их семей, а также близким партнерам граждан третьих стран, пребывающим в Финляндии на основании вида на жительство. Также разрешается въезд для подопечных лиц, въезжающих в Финляндию на основе близких отношений.

Неотложные личные обстоятельства

Неотложные личные обстоятельства рассматриваются в индивидуальном порядке во время пограничной проверки. Если есть возможность взять с собой документы, подтверждающие ситуацию, это может упростить пограничный контроль. К неотложной причине личного характера относится, например, участие в похоронах близкого, сдача вступительных экзаменов в учебное заведение, требующая личного присутствия абитуриента.

Другие категории

В Финляндию пустят лиц, нуждающиеся в международной защите или путешествующих по другим гуманитарным соображениям; представителей иностранных средств массовой информации, сбор натуральных продуктов на основании приглашения от предприятия.

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