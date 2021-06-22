В городах присутствия ФосАгро темпы вакцинирования значительно выше среднероссийских

Кировско-Апатитский район обогнал по числу привитых жителей (19,41%) средний уровень по Мурманской области (14,38%). Фото: ПАО "ФосАгро"

Как сообщает пресс-служба компании, на сегодняшний день вакцинацию как минимум одним компонентом вакцины прошли 9032 сотрудника ФосАгро, из них полный прививочный курс завершили 8205 человек. Еще 4643 работника предприятия имеют достаточный уровень антител, не прибегая к вакцинации. Таким образом, иммунитет к COVID-19 на данный момент есть более чем у 70% трудового коллектива группы «ФосАгро», что равнозначно формированию коллективного иммунитета среди сотрудников компании.

Не стали исключением и заполярные Кировск и Апатиты, где размещены производственные площадки Кировского филиала АО «Апатит» - флагманского горно-обогатительного предприятия группы. Как минимум одним компонентом вакцины здесь привиты уже почти 56% сотрудников комбината, что позволило Кировско-Апатитскому району обогнать по числу привитых жителей (19,41%) средний уровень по Мурманской области (14,38%).

При этом в компании особо отмечают то, что для работников предприятий вакцинация остается сугубо добровольной, а большое количество желающих поставить прививку объясняют активной и комплексной работой по разъяснению «плюсов» вакцинации. Так, для трудовых коллективов проводились встречи с высококвалифицированными врачами-вирусологами, инфекционистами и разработчиками вакцин. Помимо этого, сотрудники получают информацию и ответы на интересующие их вопросы и через корпоративные СМИ, интранет, специально подготовленные памятки, на встречах с руководством онлайн и очно, а работники предприятия, уже получившие вакцину, делятся своим успешным опытом. Выстроено сотрудничество с профсоюзами и местными органами власти.

Еще год назад генеральный директор ФосАгро Андрей А. Гурьев и заместитель председателя Совета директоров ФосАгро Андрей Г. Гурьев своим примером продемонстрировали подчиненным эффективность и безопасность вакцины, приняв участие в ее клинических испытаниях в качестве добровольцев. Вакцинацию успешно прошел и зарубежный независимый директор – председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле. Как оказалось, пример руководства в том числе тоже стал для сотрудников ФосАгро руководством к действию.

- Мы благодарны всему трудовому коллективу Группы «ФосАгро» за проявленные высокую сознательность и чувство ответственности за здоровье коллег и своих близких. 70% защищенных – важная отсечка, ключевой барьер на пути распространения инфекции на предприятиях ФосАгро, который обеспечит безопасность труда. Активная вакцинация трудовых коллективов компании станет значимым вкладом в достижение плановых показателей прививочной кампании в регионах: сегодня в городах присутствия ФосАгро темпы вакцинирования значительно выше среднероссийских, - отметил, комментируя итоги вакцинации, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. - Мы понимаем, что коллективный иммунитет важно не только сформировать, но и поддерживать. В этой связи в ФосАгро ведется разработка регламентов по ревакцинации сотрудников и продолжается работа по стимулированию вакцинации персонала.

При этом глава ФосАгро напомнил, что в период пандемии компания направила на поддержку медицины регионов присутствия и реализацию комплекса профилактических мер свыше 3,5 млрд рублей.

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