Калмыцкий театр в Карелии

фотография из спектакля " Я- Будда"

Гастроли организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

В Карелии калмыцкий театр показал зрителю три спектакля: музыкальную поэму «Я – Будда» Б. Манджиева и В. Хаптаханова, драматическую фантазию «Араш» Б. Манджиева, комедию В. Шекспира «Комедия ошибок».

В основе спектакля «Я – Будда» лежит история о том, как Сиддхартха Гаутама (Будда) приходит к постижению высшей истины, на поиск которой он положил свою жизнь. Достигнув своей цели, он передает ее в виде учения своим ученикам и всем живым существам, призывая их следовать путем добродетели. Истинный буддист «не разрушит ничьей жизни; и жезл и меч он отбросит, исполненный кротости и жалости, он сострадателен и милосерден ко всем существам, одаренным жизнью». Вот главная идея спектакля.

В основе сюжета спектакля «Араш» лежит история о мальчике, который ежедневно встречает эшелоны с фронта в надежде встретить своего отца. Он не помнит родную степь, принимая сухую ветку за тюльпан, но верит

в чудо, и это вера дает ему силы. Цветные сны Араша – волшебный мир, в котором отец, как настоящий богатырь героического эпоса «Джангар»,

одерживает победу и возвращается домой, в котором один деревянный самолет разбивает всю армию фашистов. Араш погибает, вместе с ним умирает мечта о возвращении на Родину и долгожданной встрече с отцом.

По мнению главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Калмыкия Бориса Манджиева,

гастроли театра им. Баатра Басангова в Петрозаводске – прекрасный опыт творческого сотрудничества между театрами Карелии и Калмыкии,

возможность поделиться богатством культурного наследия и знаниями о национальном мировоззрении.