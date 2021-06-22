О таймырской этноэкспертизе рассказали в Общественной палате

Круглый стол прошел 21 июня в Общественной палате России. Фото: ПОРА

На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра до 2025 года будет направлено 2 млрд рублей. Средства выделяет компания «Норникель» по итогам исследований влияния разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска на жизнь населения полуострова. Одним из таких исследований стала этноэкспертиза, проведенная Проектным офисом развития Арктики. Об этом рассказал Андрей Грачёв, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля», на круглом столе «Арктические исследования для устойчивого развития экологической безопасности».

Круглый стол прошел 21 июня в Общественной палате России. Модератором выступила председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина, участие в мероприятии приняли представители регуляторов и общественных экологических организаций. Руководители «Норникеля» во главе со старшим вице-президентом по устойчивому развитию Андреем Бугровым представили к обсуждению специальный доклад («Белую книгу») о ликвидации последствий экологических происшествий 2020 года и стратегию экологизации компании.

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин рассказал о том, как в рамках этнологической экспертизы изучалось влияние разлива дизельного топлива на рыболовство (один из основных источников доходов местного населения). «Для дополнительной проверки точности анализы производились параллельно в двух лабораториях, Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске и НПО "Тайфун". Исследования не выявили превышений ПДК вредных веществ в рыбе бассейна реки Пясины, однако было бы интересно сравнить результаты с данными Росрыболовства» - сказал Николай Доронин. Ведомство проводило свою экспертизу, однако детали полученных результатов еще не представлены.

Участники круглого стола отметили открытость компании «Норникель» в ситуации с разливом, однако указали и на то, что еще есть над чем работать. Только результаты дальнейшего мониторинга покажут, нужны ли дополнительные меры ликвидации последствий разлива, заявил Владимир Чернышев, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора. Итоги подобных происшествий непонятны до конца без верификации, которая базируется на первичных данных, считает Иван Блоков, директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Гринпис.

«Извлечение уроков из аварии является одним из главнейших факторов предотвращения будущих аварий» - заметил Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF. По его словам, очень важно создавать документы, которые максимально подробно описывают эти уроки.

Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев отметил, что проведение этнологической экспертизы находится «в русле» зарубежной практики и международных нормативных документов, в частности, принципов деятельности Европейского банка реконструкции и развития: заказчиком выступила Ассоциация КМНСС и ДВ РФ, а в состав экспертной комиссии вошли представители различных научно-исследовательских учреждений, в том числе Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого и других.

Кроме того, в рамках круглого стола в Общественной палате рассказали об исследованиях, запланированных на территории Таймыра в ближайшем будущем. Так, Николай Юркевич, директор Научно-исследовательского центра по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН, рассказал о продолжении проходившей в 2020 году Большой норильской экспедиции. Коллектив ученых собирается вновь посетить Норильский промышленный район, чтобы построить модель рельефа территории, изучить источники загрязнения и определить фоновые значения содержания вредных веществ, а также оценить гидробиоценоз водоемов. Свои исследования на полуострове проведет и «Полярный фонд» Артура Чилингарова, который летом 2021 года планирует изучить фито- и зоопланктон, ихтиофауну и птиц таймырской тундры и влияние на них загрязняющих веществ.

С «Белой книгой» «Норникеля» можно ознакомиться по ссылке.

Справка

Этнологическая экспертиза последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске прошла в 2020 году. Организатором экспертизы выступил Проектный офис развития Арктики по инициативе Ассоциации КМНССиДВ РФ. Объем прямых финансовых компенсаций представителям коренных народов Таймыра составляет более 190 млн рублей. Также был разработан план мероприятий по диверсификации экономики поселков, которые попали в зону влияния разлива, из-за чего в них частично пострадали традиционные виды хозяйствования.

В состав экспертной комиссии вошли представители Российского экономического университета имени Плеханова, отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук Республики Саха (Якутия), Центра арктических и сибирских исследований (ЦАСИ) Социологического института Российской академии наук, Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая, Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, местной Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра и Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, также были привлечены специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова и Лаборатории арктического биомониторинга Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова (подробнее - на www.etnoexpert.ru).

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизни человека на Севере.

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