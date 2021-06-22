фотография спектакля " Сказка о последнем добром Драконе"

«Дружба – это когда тебе доверяют!» – говорит Принцесса. В кукольном спектакле создатели трогательно и доступно для аудитории любого возраста рассказали историю о начале дружбы Принцессы и Дракона, а также о том, что не все в жизни кажется таким, каким является на самом деле.

Действие спектакля происходит в сказочной стране, где якобы царят мир и справедливость. Вдруг появляется Дракон. Ему очень грустно и одиноко, потому что у него совсем нет друзей. Он мечтает научиться дружить – просто научиться дружить. Поскольку никто в мире не мог предположить, что драконы бывают действительно разными и добрых драконов не существует, то его все боялись.

И вот... в один прекрасный день Принцесса сказочной страны выходит за пределы своего замка и встречает того самого «страшного дракона». Дракон крадет ее в надежде на то, что он станет ее другом. Такой незатейливый и, кстати, традиционный для сказок сюжет. Простой, если бы он не был так сложен.

Король, понимая ответственность за свою дочь, государство, репутацию, объявляет Дракону войну. В спектакле есть сцена, где придворные просят Короля станцевать: король танцует, растягивая тщеславное удовольствие от восторженной оценки льстивых царедворцев. «Повторите, повторите еще раз!» – нашептывает, а далее аплодирует свита. И король повторяет! В какой- то степени, возможно, вследствие такой основной схемы взаимодействия свиты и Короля происходит диалог с придворными в контексте истории с Драконом.

В свою очередь между Принцессой и главным героем завязывается дружба, вернее, именно Принцесса начинает учиться дружить: по-настоящему, искренне, честно, не притворно. Но... в неравной войне с королем Дракона убивают. Жестоко и хладнокровно. Ведь у Короля и его свиты совсем нет времени, желания и той самой толики чуткости и человечности, чтобы оценить все достоинства доброго Дракона, который, оказывается, был невероятно полезен и необходим для процветания «прекрасной страны», где драконы разные.

Каждая сцена в сюжете, подобно кривому зеркалу, меняет восприятие о чудесной стране и его благородном Короле. «А король- то голый!» По всей видимости, так? «А Дракон был последним, добрым». По всей вероятности, так и было?

На мой взгляд, сказка имеет простой, на первый взгляд, смысл: далеко не все, что выглядит ценным, имеет ценность на самом деле.

Король может выглядеть хорошим, но на деле оказаться трусливым и бесчувственным. Прекрасная Принцесса, которая якобы умеет дружить, быть чуткой и внимательной, сама нуждается в том, чтобы рядом с ней был

тот, кто научит ее этому искусству. Порой очень сложно избежать пафоса, говоря о простых истинах.

Тем не менее уметь понимать людей, окружающих тебя, – это целое искусство, которому надо учиться каждый день.

фотография - Михаил Никитин