От Керети до Колы: Кольский Север обрел мощи Варлаама Керетского

Архиерейское богослужение впервые состоялось на родине Варлаама Керетского. Фото: Мурманская епархия

Село Кереть находится в Лоухском районе Карелии. Жителей здесь нет, разве что летом приезжает пара десятков дачников. А ведь история этого села, медленно исчезающего с лица земли, - древняя и удивительная.

Сотворяя историю

Люди жили на реке Кереть еще с мезолита, село же появилось не позже XV века, когда пролег торговый путь из Поморья в Швецию. Название населенного пункта прямо указывает на одного из самых почитаемых северных святых – Варлаама Керетского. Он родился в Керети в семье простого поморского рыбака, потом уехал на кольскую землю служить в Никольской церкви, а потом вернулся уже в качестве священника. Село, где прошли детство и юность святого, хранит его благость. Здесь же случилась схватка Варлаама с Князем тьмы, во время которой он случайно убил свою жену и, как наказание за содеянное, ушел в плавание на три года с гробом, в котором были останки его супруги, по северным водам до Колы.

12 июня здесь прошло важное для верующих событие – первая в истории Карельской и Мурманской митрополий Русской православной церкви архиерейская соборная служба. Она собрала в Керети 150 человек. Добраться до села было непросто из-за отдаленности населенного пункта: несколько часов по трассе и около 30 минут по лесу на вахтовом вездеходе «Урал».

Во время архиерейского богослужения верующие могли поклониться мощам святого. Фото: Мурманская епархия

Возглавил праздничную литургию митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Владыке сослужили епископ Костомукшский и Кемский Борис, епископ Североморский и Умбский Тарасий, 21 священник и 5 диаконов из трех епархий – Мурманской, Североморской и Костомукшской. Литургию посвятили второму обретению мощей преподобного Варлаама Керетского.

- Я надеюсь, сегодняшнее событие положит добрую традицию дальнейших наших отношений христианской любви. Преподобный Варлаам объединяет наши территории. И то, что мы собрались здесь - чудо. Никогда здесь не было архиерея, потому что в древние века это было невозможно, а потом сюда не могли добраться, потому что были разные проблемы, в том числе старообрядческие, безбожные времена. Но мечта, чтобы здесь, где родился Варлаам, совершилась архиерейская служба, жила, - отметил митрополит Митрофан.

Чудеса керетской земли

Первое обретение мощей Варлаама Керетского состоялось в XVIII веке, а второе – в XIX веке прямо на том месте, где прошла служба. Как сказал митрополит, здесь стояла красивая двухэтажная Георгиевская церковь, куда приходили жители со всей округи. В 1857 году в Керети случился страшный пожар, который уничтожил много домов, в том числе и церковь. Хранившиеся на втором этаже мощи не успели вынести.

- Горе было по всему Поморью невероятное - скорбели по потере величайшей святыни. Казалось, что ничего нельзя исправить. Но Господь нисходит к нашим молитвам и скорбям и дарует просимое. Когда спустя три дня пожар утих, к пылающим угольям смогли подойти и увидели, что посреди них лежат косточки Варлаама Керетского, - рассказывает владыка.

Чудом уцелевшие во время пожара мощи теперь хранятся в уникальной старинной чаше. Фото: Мурманская епархия

На месте сгоревшей церкви появилась часовня Георгия Победоносца, но случилось это 20 лет назад. До этого, в советские годы, службы не велись, а перед войной священника в Керети расстреляли. В 60-е годы прошлого века, когда село было упразднено, селяне разделили мощи между собой и увезли кто куда, чтобы спасти.

- Мы долго молились, скорбели, что святыня вновь утрачена. Думали, что бабушки, перед тем как покинуть село, успели закопать мощи. Мы искали их рядом с домами. Не так давно часть мощей была обнаружена у частного владельца. Пребывали они в старинном ковчеге - чаше. История ковчега – отдельная. Как я понимаю, он западного производства, изготовлен в средние века, хранился где-то за границей. Его помогли выкупить меценаты нашего кольского края, - рассказал владыка. – Когда чаша попала к нам, то была в плохом состоянии: изуродована, без драгоценных камней. Ее восстановили в Санкт-Петербурге.

На празднике эту чашу впервые представили верующим для поклонения. Прикладываясь к ней, они получали в подарок икону Варлаама Керетского. По словам владыки Митрофана, совсем скоро мощи преподобного побывают в храмах Мурманской митрополии и все желающие смогут приложиться к этой святыне. Так, 13 июня мощи присутствовали на Божественной литургии в Свято-Троицком Феодоритовом Кольском монастыре, 14 июня - в храме Спаса на Водах в Мурманске, 19 июня - в церкви села Лопарская и 20 июня - в храме Полярных Зорь.

Обретая утраченное

По завершении службы митрополит Митрофан также передал частицы мощей преподобного Варлаама главам Североморской и Костомукшской епархий. По решению епископа Североморского Тарасия, святыня отправилась для постоянного пребывания в Трифонов Печенгский мужской монастырь.

- Варлаам Керетский – великий святой, совершивший подвиг, который не имеет аналогов в истории православной церкви. Он является защитником тех, кто оступился и совершил зло, ведь он сам был в такой ситуации, поэтому к нему могут обратиться за помощью преступники, ищущие искупления. Также Варлаам мог управлять погодой, поэтому с молитвой к нему могут обращаться моряки, - говорит митрополит Митрофан.

Обращаясь к молящимся, митрополит и епископы выразили надежду, что подобные соборные богослужения станут традицией, а древняя Кереть - духовной точкой соприкосновения Карелии и Кольского Севера.

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