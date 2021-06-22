«Живи, малыш!»: В Мурманске проходят благотворительные «Чайные бега»

Во время "Чайных бегов" не обязательно бегать, можно просто размяться или пообщаться с другими участниками, попить с ними чай. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Спорт – это жизнь, с этим сложно спорить. И если говорить про «Чайные бега», то это жизнь не только тех, кто бежит, но и тех, ради кого это делают.

Один день в неделю может стать шагом на пути к спасению жизни ребенка.

- «Чайные бега» - это проект, который создал музыкант из Москвы Илья Кузнецов, еще он известен как бывший участник группы «Многоточие» Кузмичъ, dj группы 25/17 - DJ Navy и сольный исполнитель «один.восемь». В 2017 году ему пришла идея, как можно привлечь людей к благотворительности. Он выделил утро субботы, договорился с управляющими парка «Кузьминки» и стал проводить там забеги на 5 километров, - рассказала организатор проекта в Мурманске Мария Кичук.

Перед забегом обязательно надо выполнить разминку. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Суть этого проекта очень проста: один раз в неделю, по субботам, те, кто хочет совмещать спорт и благотворительность, собираются вместе. Кто хочет, бегает, другие могут сделать разминку, заниматься йогой или просто общаться друг с другом. А после все вместе пьют вкусный чай с разными сладостями и фруктами, общаются и переводят посильную сумму в фонд «Живи, малыш!».

В Мурманске местом встреч стала Долина Уюта, ведь именно здесь удобно заниматься спортом на свежем воздухе, есть дистанции на 3 и 5 километров (но если пробежишь и 100 метров, то за тебя только порадуются). Чтобы понять, что такое «Чайные бега» изнутри, приходим ровно в 14.00 на встречу единомышленников. 19 июня дождь идет стеной, но на мой вопрос, будет ли забег, организаторы главный редактор ИА Nord-News Татьяна Баронская и собственный корреспондент «Интерфакс Северо-Запад» в Мурманской области Анжела Коляда улыбаются: «Чтобы мы не встретились, нужен ураган!» Даже немилость погоды не останавливает тех, кто хочет помогать.

Все собранные деньги перечисляются в фонд "Живи, малыш!" Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Атмосфера на встрече невероятно теплая. Те, кто боится, что будет чувствовать себя неловко, или стесняется новых знакомств, могут не бояться – встретят как родного. Для супругов Сергея и Любови Маргеловых суббота с бегом и чаем стала доброй традицией с 2019 года.

- Я вернулся из отпуска и увидел пост в Instagram, пришел на первую встречу, а на вторую уже привел жену, - рассказывает Сергей Маргелов. - Меня всю жизнь тянуло помогать людям, и «Чайные бега» я ассоциирую с такой помощью. Для себя я получаю заряд внутренней энергии, мотивации. Друзей всегда зазываю прийти и поучаствовать, ведь здесь встречаются очень интересные и доброжелательные люди.

- Когда собирается группа единомышленников, это так классно! Маша [Мария Кичук - организатор] сначала была не уверена, надо ли проводить бега, нужны ли они Мурманску. Мы с Сережей в этот момент оказались рядом и поняли, что так помогать нужно, - подхватывает слова супруга Любовь.

Сезон «Чайных бегов»-2021 открыли 5 июня, а закроют в конце лета или начале осени.

- Мы заметили, что даже если утром погода плохая, то к моменту, когда мы собираемся, выглядывает солнце. Думаем, это добрый знак! – уверены Анжела Коляда и Татьяна Баронская.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите присоединиться к «Чайным бегам», то следите за новостями в Instagram или в «ВКонтакте».

Также узнать, как помочь детям с ДЦП и другими болезнями, можно на сайте фонда «Живи, малыш!»

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