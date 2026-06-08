Против потребителей-должников Карелии просят принять меры. Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

В прокуратуры районов Республики Карелия направлены обращения с просьбой принять меры прокурорского реагирования к потребителям-должникам, получающим финансирование из бюджетов республики и муниципальных районов. Об этом сообщили в компании «Петербургтеплоэнерго». Это связано с тем, что в Карелии среди указанной категории потребителей сформировалась нездоровая практика оплачивать потребленные ресурсы не в соответствии с условиями заключенных договоров, а исключительно в принудительном порядке - по решению суда.

Отсутствие своевременной оплаты организации-должники объясняют недополучением денежных средств (лимитов) из регионального и муниципального бюджетов. Это вынуждает ресурсоснабжающую компанию обращаться в суд с исковыми заявлениями о взыскании просроченной задолженности.

С начала текущего года компания направила потребителям Республики Карелии, накопившим просроченную задолженность за тепловую энергию, более 700 претензий на сумму около 115 млн рублей. 102 млн из них приходится на долю бюджетных организаций. По сравнению с прошлым годом организации, получающие финансирование из регионального и муниципальных бюджетов, почти вдвое увеличили свою задолженность.

Лидерами антирейтинга являются бюджетные потребители Питкяранского района с задолженностью 63 млн руб, в том числе две общеобразовательные школы, больница и Дом культуры.

- Нас крайне беспокоит сложившаяся ситуация. Помимо того, что судебные решения значительно повышают финансовую нагрузку на бюджеты – ведь оплачивать в таких случаях приходится не только задолженность, а также пени и судебные издержки, отсутствие своевременного поступления денежных средств влияет на финансирование летней кампании по подготовке к отопительному сезону. С начала года к бюджетным потребителям было подано 157 исков на сумму свыше 102 млн рублей. Плюсом к этой сумме предъявлены пени в размере 3,6 млн рублей и госпошлина в размере 5,5 млн рублей. Этой дополнительной нагрузки на бюджет можно избежать, если выделять средства на оплату тепловой энергии в плановом порядке, а не по решению суда. Считаем, что данная ситуация требует вмешательства надзорных органов, – говорит заместитель директора по экономике и финансам Филиала ООО «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелия Татьяна Петрушенкова.