Страна озер и небывалых красот

Квадроциклы QRX теперь в Петрозаводске! Фото: ИП Шихуцкий Е.П.

Наша Республика – удивительный северный край, где местные языческие верования так глубоко впитались в почву, что даже православие полностью их не заменило, а лишь переплелось с ними в причудливый узор.

Карелия как часть РСФСР начала свой путь в начале прошлого века – 8 июня 1920 года. В то лето была создана Карельская трудовая коммуна, которая дала карелам не только юридический статус, но помогла сберечь культурное наследие.

Если вы хотите окунуться в первозданные особенности быта, культуры, искусства местных жителей и сделать свой отдых в по-настоящему ярким и незабываемым, поезжайте сюда.

Остров Валаам

Сортавальский р-н, о. Валаам

Режим работы -круглосуточно

Вход свободный

Побывать в Карелии и не отправиться на загадочный остров Валаам – непростительная ошибка. Здесь можно познакомиться с памятниками архитектуры, посетить старейшие церкви, поучаствовать в богослужениях. Знаменитый Валаамский мужской монастырь, множество скитов и часовен – вам точно не хватит дня, чтобы обойти их все. Популярно это место не только среди паломников. Остров Валаам манит путников своей природой. Прекрасные панорамы открываются из Монастырской бухты, со смотровой площадки на горе Елеон. Есть предание, что крест на острове Валаам установил апостол Андрей Первозванный. Так или иначе, обитель эта – одна из тех, что привлекают и верующих, и любопытствующих.

Вулкан Гирвас

Кондопожский район

Режим работы – 9:00-21:00

Вход - 100 руб.

Не забудьте удобную обувь и одежду – вас ждет прогулка по потухшему вулкану в русле реки Суна. Возраст вулкана составляет миллиарды лет, но от былого величия осталось немного – несколько десятков застывших потоков лавы и следы кратера. А вот пейзажи завораживают и сейчас. Особенно весной в половодье, когда открываются шлюзы плотины. Тогда перед путниками предстает Гирвасский водопад. Рядом расположились музей, где можно увидеть образцы минералов, и небольшой дендрологический сад.

Водопад Белые мосты

Питкярантский район

Режим работы – круглосуточно

Вход свободный

«Шумный, высокий, бурлящий» – так говорят о нем туристы, которым удалось добраться до этих мест. Народу здесь обычно немного – сказывается отсутствие приличной дороги. Тем больше удовольствия получите, да и фото выйдут отличными. К водопаду ведет деревянная лестница с перилами, можно спуститься прямо к подножию и насладиться мощью и величием 18-метровых потоков воды в окружении стройных елей. Весной и осенью он особенно полноводен. Неподалеку расположен еще один водопад – Белые мосты-2. Он пониже и спокойней. Местные жители называют их ласково «братья-падуны».

Деревня Кинерма

Пряжинский район

Режим работы – круглосуточно, экскурсии по записи

Вход свободный, экскурсия – от 1000 руб.

Это местечко в Карелии, сохранившее дух старины и быта карел, обитавших тут сотни лет назад лет. Их потомки до сих пор живут в своих родовых домах. Они бережно хранят и популяризуют свое культурное наследие. Здесь гостеприимно встретят, с удовольствием проведут экскурсию по деревне, организуют чаепитие с пирогами. А под вечер затопят баньку по-черному. После прогулки можно испечь калитки (карельские пирожки) или смастерить своими руками сувенир – карельскую куклу «рванку» на память об этом удивительном месте.

ИП Шихуцкий Евгений Павлович

ИНН 100114757710

ОГРНИП 315100100016620

БИК: 044030723

Адрес: 185011, РК, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д.12, кВ.20

Реклама. ИП Шихуцкий Е.П.

Erid: 2W5zFGwXtZf