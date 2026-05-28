Девятый ежегодный рейтинг арктических компаний «Полярный индекс» возглавили «Норникель», «Зарубежнефть» и «Т плюс»

Результаты ежегодного рейтинга устойчивого развития компаний Арктической зоны Российской Федерации «Полярный индекс. Компании 2026» опубликованы по итогам исследования экономических, социальных и экологических показателей крупнейших предприятий, работающих в российской Арктике. Исследование проведено на экономическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова при поддержке Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики).

В итоговом интегральном рейтинге лидирующие позиции заняли «Норильский никель», «Зарубежнефть» и «Т плюс». В число компаний с наиболее высокими показателями устойчивого развития также вошли «Роснефть» и «Газпром нефть».

Рейтинг оценивает деятельность 23 крупнейших компаний. осуществляющих хозяйственную деятельность в Арктической зоне РФ. Исследование основано на ESG-подходе и концепции устойчивого развития ООН, предполагающих комплексную оценку экологических, социальных и экономических аспектов деятельности бизнеса. Методология исследования включает анализ трех блоков показателей: экономико-экологического, социально-экономического и социально-экологического. Каждый блок содержит восемь количественных индикаторов, а итоговый индекс рассчитывается с использованием системы весов и интегральной оценки.

«Полярный индекс – это не просто рейтинг, а профессиональный инструмент, позволяющий адекватно измерять важнейшие для развития показатели. Он позволяет наблюдать, как именно крупнейшие компании, работающие в регионе, выстраивают баланс между экономическими задачами, экологической ответственностью и социальными обязательствами. Для Экспертного центра ПОРА особенно важно то, что исследование не сводится к формальному ранжированию. Оно показывает разные траектории развития бизнеса, выделяет сильные практики и помогает формировать более точные ориентиры для компаний, органов власти и экспертного сообщества», - говорит генеральный директор ПОРА Максим Данькин.

Наибольший вес в исследовании получили экологические параметры. Экономико-экологический и социально-экологический блоки дают по 35% в итоговой оценке, а социально-экономический — 30%. Такой подход отражает возрастающее значение экологической устойчивости для долгосрочного развития бизнеса в Арктике. В исследовании подчеркивается, что именно экологические показатели сыграли ключевую роль при формировании итогового интегрального рейтинга. Компании-лидеры демонстрируют наиболее высокие результаты в сфере охраны окружающей среды, тогда как компании-аутсайдеры существенно уступают по экологическим и социально-экологическим параметрам.

В экономико-экологическом рейтинге лидерами стали «Норильский никель», «Газпром нефть», «Т плюс», «ФосАгро» и «Зарубежнефть». В социально-экономическом рейтинге лучшие результаты продемонстрировали «Новатэк», «Совкомфлот», «Роснефть», «Зарубежнефть» и «Газпром». В социально-экологическом рейтинге в число лидеров вошли «Т плюс», «Зарубежнефть», «Северсталь», «Норильский никель» и «Газпром нефть».

«Проведенное исследование показало, что устойчивое развитие компаний зависит от комплексного сочетания экологических, социальных и экономических факторов. Компании-лидеры демонстрируют высокий уровень адаптации к ESG-требованиям, а компаниям-аутсайдерам необходимо внедрять системные меры по повышению экологической и социальной эффективности», — говорит руководитель рабочей группы рейтинга, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики устойчивого развития и природопользования, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ Сергей Никоноров. По его словам, высокие позиции лидеров обусловлены активной экологической политикой, инвестициями в модернизацию производства, развитием социальных программ и устойчивыми финансовыми результатами.

Среди ключевых преимуществ лидеров исследования разработчики рейтинга выделяют высокую долю использования возобновляемых источников энергии и значительные природоохранные инвестиции («Норильский никель»), высокий уровень экологичности производства и низкое воздействие на окружающую среду («Зарубежнефть»), программы сокращения выбросов и низкий уровень экологически опасных объектов («Т плюс»), высокие показатели экологической эффективности и промышленной безопасности («Роснефть»), а также развитие экологических программ и высокий уровень социальной репутации («Газпром нефть»).

В числе компаний, занявших нижние позиции рейтинга, оказались «НК Альянс», «РУСАЛ Кандалакша», «Объединенная судостроительная корпорация», «ЕвроХим» и «СНПХ». Основными причинами низких результатов аналитики называют недостаточные инвестиции в экологическую модернизацию, высокий уровень загрязнения, слабое развитие социальных инициатив и недостаточную прозрачность ESG-деятельности.

Среди рекомендаций для компаний, замыкающих рейтинг, эксперты называют разработку комплексной ESG-стратегии, проведение регулярного аудита показателей устойчивого развития, внедрение энергоэффективных технологий, снижение выбросов, модернизацию производственных процессов, усиление промышленной безопасности и расширение социальных программ для сотрудников. Кроме того, разработчики рейтинга рекомендуют компаниям повышать прозрачность нефинансовой отчетности, расширять экологические и социальные инвестиции, а также активнее использовать лучшие отраслевые ESG-практики.

«Несмотря на непростую геополитическую ситуацию и санкции в отношении России, крупнейшие российские компании, работающие в АЗРФ в реальном секторе экономики, не переключились на рациональную экономическую модель своего развития, а продолжают внедрять лучшие практики и следовать принципам и целям устойчивого развития, повышая свой статус и имидж экологически ориентированных и социально ответственных компаний. Это можно сказать о большинстве компаний из 23-х представленных», – подводит итог Сергей Никоноров.

Подробнее с методологией исследования и полным отчетом «Полярный индекс. Компании 2026» можно ознакомиться на сайте polarindex.ru.

Итоговый рейтинг «Полярный индекс. Компании 2026»